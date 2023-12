Stand: 19.12.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

33-Jähriger nach Streit getötet - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Tod eines 33-Jährigen in Kiel sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizei waren der Mann und Freundin am frühen Donnerstagmorgen vergangene Woche in Streit geraten. Dabei wurde der 33 Jahre alte Mann tödlich verletzt. Der Rettungsdienst musste ihn wiederbeleben - er starb jedoch später in der Klinik. Die 29-jährige Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Da jedoch kein dringender Tatverdacht besteht, ist sie inzwischen wieder frei gelassen worden. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Die genauen Hintergründe der Tat stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Hilfe für Pädophile am UKSH in Kiel

In Schleswig-Holstein hat das Landeskriminalamt im vergangenen Jahr 488 Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen erfasst. Laut einer Schätzung des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) hat etwa die Hälfte der Täter eine pädophile Neigung. Auch in Kiel soll das bundesweite Präventionsprojekt "Kein Täter werden" seit 2009 pädophilen Männern helfen, keine Übergriffe zu begehen. Etwa 20 Patienten sind laut UKSH laufend in Behandlung. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Rendsburg-Eckernförde: Keine Sperrmüll-Kosten für Campingplatz-Betreiber

Nach dem Jahrhunderthochwasser Ende Oktober haben die Camping-Platz-Betreiber im Kreis Rendsburg-Eckernförde endgültig Gewissheit, nicht auf den Kosten für Sperrmüll sitzen zu bleiben. Der Kreistag hat nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Tim Albrecht den Haushalt für 2024 verabschiedet und dabei 250.000 Euro für die Entsorgung des Mülls eingeplant. Die Kreis-Abfallwirtschaft hatte ihn zunächst als gewerblich eingestuft, die Betreiber hätten die Kosten selbst tragen müssen. Nun können sie ihre Belege über die Entsorgung beim Kreis einreichen und bekommen sie erstattet. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Ratsversammlung entscheidet über Klinikum Bad Bramstedt

Seit etwa zwei Jahren hat das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) finanzielle Schwierigkeiten. Dabei ist offen, wie es für die rund 1.000 Mitarbeiter weitergeht. In Neumünster entscheidet heute die Ratsversammlung, ob das kommunal geführte Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in das Bieterverfahren um das Klinikum Bad Bramstedt einsteigt. Das Land hat dem bereits zugestimmt - und der Insolvenzverwalter will noch vor Weihnachten einen neuen Arbeitgeber präsentieren. Das FEK bewirbt sich ausschließlich für den sogenannten Akut-Bereich der Klinik mit rund 150 Betten und 450 Mitarbeitern. Den deutlich größeren Rehabereich in Bad Bramstedt müsste ein anderer Investor übernehmen. Das FEK hat daran kein Interesse. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:00 Uhr

