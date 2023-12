Stand: 15.12.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Haushalt verabschiedet

Trotz vieler Krankheitsfälle konnte am Donnerstagabend der Haushalt in der Kieler Ratsversammlung verabschiedet werden. Er wurde mehrheitlich mit den Stimmen von Grün-Rot und des SSW angenommen. Nach Angaben von Marcel Schmidt, SSW Ratsmitglied, konnte ein Paket in Höhe von 370.000 Euro für soziale Arbeit auf der Straße, Unterstützung der Drogenhilfe sowie acht Stellen für den Ordnungsdienst in den Haushalt aufgenommen. Ebenso wurden unter anderem Mittel für den sozialen Wohnungsbau aufgestockt. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Neues Boot der Wasserschutzpolizei Kiel

In Kiel ist das knapp 15 Meter lange Streifenboot "Seestern" der Wasserschutzpolizei getauft und in Dienst gestellt worden. Es hat Platz für vier Besatzungsmitglieder. Mit 47 Knoten ist es das schnellste Boot der Wasserschutzpolizei an der deutschen Ostseeküste und das erste Exemplar eines neuen Bootstyps. Die älteren Streifenboote sollen nun schrittweise ersetzt werden. Über den Namen haben etwa 25.000 Menschen aus Schleswig-Holstein abgestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Kiel-Mettenhof: Leblose Person im Wasser

In Kiel-Mettenhof haben Mitarbeiter der Stadt eine leblose Person in einem Gewässer entdeckt. Die Feuerwehr kam zur Bergung. Offenbar handelt es sich um eine im Raum Kiel vermisste Person. Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

THW Kiel verabschiedet zum Saisonende Spieler Ekberg

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Niclas Ekberg gehen am Ende der laufenden Saison nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Kieler Club am Donnerstag mitteilte, kehrt der 34 Jahre alte Rechtsaußen in seine schwedische Heimat zurück. Bei seinem Heimatclub Ystads IF hat Ekberg einen Dreijahresvertrag unterschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 06:00 Uhr

