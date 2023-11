Stand: 28.11.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Geflügelpest im Kreis Schleswig-Flensburg ausgebrochen

In der Gemeinde Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Wochenende die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben der Kreisverwaltung mussten in dem Betrieb 4.000 Legehennen vorsorglich getötet werden. Es wurde eine Sperrzone eingerichtet. Die Überwachungszone von zehn Kilometern reicht bis in den Kreis Rendsburg-Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Prozess um schweren Raub beginnt

Am Landgericht Kiel beginnt ein Prozess wegen schweren Raubs. Die Tat soll sich im Juni diesen Jahres in einem Regionalzug zwischen Plön und Preetz (Kreis Plön) abgespielt haben. Der Angeklagte und ein mutmaßlicher Mittäter sollen mehreren Fahrgästen insgesamt gut 50 Euro abgenommen haben. An das Geld waren sie gekommen, nachdem sie den Fahrgästen Ohrfeigen gegeben und sie mit einem Klappmesser bedroht hatten. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Hasenmoor soll wieder vernässt werden

Das Hasenmoor bei Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll wieder vernässt werden. Über hundert Jahre lang war es trockengelegt und wurde für die Landwirtschaft und den Torfabbau genutzt. Nun soll laut Mathias Büttner von der Stiftung Naturschutz wieder ein echtes Waldmoor entstehen. Das sei ein besonderer Lebensraum für seltene Arten. Mit der Rückkehr der Torfmoose könne CO2 gespeichert werden und die Klimaschutzfunktion des Moores wiederhergestellt werden. Das Projektgebiet Hasenmoor ist rund 80 Hektar groß und liegt etwa auf halber Strecke zwischen Kiel und Rendsburg an der A 210. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Muthesius Kunsthochschule vergibt Auszeichnungen

Die Muthesius Kunsthochschule in Kiel vergibt am Donnerstagabend zum ersten Mal die mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Arthur-Petersen-Preise. Ausgezeichnet werden Abschlussarbeiten aus jedem Studiengang der Muthesius Kunsthochschule für besondere künstlerische oder gestalterische Leistungen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2023 | 08:30 Uhr