Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

E-Fähre "Missunde III" wird erwartet

Die E-Fähre "Missunde III" wird Anfang der Woche in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) erwartet. Sie wurde monatelang in einer Werft in Sachsen-Anhalt gebaut. Nach Angaben eines Sprechers des Amtes für Küstenschutz wird die neue batterie- und solarbetriebene Fähre Ende Januar ihren Dienst auf der Schlei aufnehmen und zwischen Brodersby und Kosel (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren. Erstmals wird sie dann auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge übersetzen können. Wegen Lieferengpässen und Niedrigwassers auf der Elbe hat sich das Auslaufen der "Missunde III" aus der Werft verzögert. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

A7 bei Bordesholm wieder frei

Die A7 bei Bordesholm ist seit dem frühen Montagmorgen wieder frei befahrbar, teilt die Autobahn GmbH mit. Über das Wochenende war die Autobahn zwischen Warder und Bordesholm (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Dort wurde eine Behelfsbrücke eingebaut. Dafür standen große Kräne auf den Fahrbahnen. Die bisherige marode Brücke soll nächstes Jahr abgerissen werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Radwege häufiger von Laub befreien

Die Städte und Gemeinden in der Region sollen die Radwege häufiger von Laub befreien, fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Denn die rutschigen Blätter und auch der Matsch erhöhen das Unfallrisiko, so der Verein. Die Städte sehen sich im Kampf gegen das Laub aber gut gerüstet. In Kiel, Neumünster, Rendsburg und Plön werden die Radwege nach eigenen Angaben regelmäßig von Laub befreit. Generell gilt: Wenn doch mal zu viel Laub auf den Radwegen liegt, können sich die Radfahrer auch an die zuständige Stadt wenden. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Verletzter bei Dachstuhlbrand in Melsdorf

Bei einem Dachstuhlbrand in Melsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Mensch verletzt worden. Laut Feuerwehr waren in der Nacht zu Montag etwa 70 Helferinnen und Helfer aus Melsdorf, Ottendorf und Flintbek im Einsatz. Am Montagmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Der Rettungsdienst brachte alle vier Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zwei Kinder, vorsorglich in ein Krankenhaus. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt zum Start der Weihnachtsmärkte vor Taschendieben

Die Weihnachtsmärkte beginnen heute unter anderem in Kiel, Rendsburg, Eckernförde und Neumünster. Die Polizei warnt allerdings vor Taschendieben auf den Märkten und appelliert zum Start an alle Besucherinnen und Besucher, im Gedränge auf ihre Wertsachen zu achten. Denn jeden Winter werden dutzende Diebstähle auf Schleswig-Holsteins Weihnachtsmärkten angezeigt. Damit nichts gestohlen wird, rät Marcel Schmidt vom Landespolizeiamt, Portemonnaies und andere Wertsachen in Innentaschen aufzubewahren. Die Polizei ist außerdem auf den Weihnachtsmärkten verstärkt präsent. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um hundertfachen Missbrauch erwartet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ein 72-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg verantworten. Über Jahrzehnte hinweg soll er laut Anklage Jungen und Mädchen aus der Nachbarschaft und aus der eigenen Verwandtschaft missbraucht haben. In dem Prozess geht es um hundertfachen Missbrauch. Heute könnte ein Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:00 Uhr

Kultureinrichtungen in SH sollen klimagerecht werden

Zwei Klimamanagerinnen vom Land machen im Moment nach und nach Museen, Kunsthallen oder Theater in Schleswig-Holstein klimagerecht. Sie erstellen bis Ende 2024 ein Klimaschutzkonzept, das auf viele Einrichtungen anwendbar sein soll. Auf dem Parkplatz des Nordkollegs Rendsburg stehen bereits zwei Ladesäulen für E-Autos. Die Kunsthalle Kiel ist seit Ende September bis 2028 geschlossen, um unter anderem den Wärme- und Stromverbrauch zu reduzieren. Nach Angaben der Direktorin Anette Hüsch wird unter anderem eine Photovoltaikanlage angebracht. Außerdem achtet die Kunsthalle auf eine Wieder- und Mehrfachverwendung von Materialien. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 07:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW erkämpft Sieg gegen Stuttgart

Die Handballer vom THW Kiel haben mit einem 36:31-Erfolg beim TVB Stuttgart am Sonntagabend den dritten Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Dabei ging der THW erst in der 42. Minute mit dem 23:22 durch Magnus Landin erstmals in Führung. Kiels Schwede Eric Johansson war mit acht Treffern bei nur einem Fehlversuch der erfolgreichste Torschütze für Kiel. Mit nun 18:10 Punkten und damit fünf Zählern Rückstand auf die Topteams aus Magdeburg und Berlin bleibt der THW auf Rang fünf der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 06:00 Uhr

