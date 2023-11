Stand: 15.11.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bundespolizei: Einsatz auf Fähre im Kieler Ostuferhafen

Die Bundespolizei ist am Dienstagabend auf der Fähre "Victoria Seaway" im Ostuferhafen von Kiel im Einsatz gewesen. Das Schiff der Reederei DFDS kam aus der litauischen Stadt Klaipeda. Wie die Kieler Nachrichten meldeten, hatte die Besatzung der Fähre um Hilfe gebeten. Bereits kurz hinter Fehmarn (Kreis Ostholstein) war ein Polizeiboot zur "Victoria Seaways" geeilt und Einsatzkräfte gingen an Bord. Worum es bei dem Einsatz ging, wollte ein Sprecher nicht sagen. Es sei eine größere Anzahl von Beamten auf dem Schiff gewesen. Der Einsatz im Kieler Hafen wurde noch am Dienstagabend beendet. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Sperrmüll auf Campingplätzen: Kreis springt bei Finanzierung ein

Damit Campingplatzbetreiber im Amt Schlei-Ostsee, die Ende Oktober bei dem Jahrhundert-Hochwasser überflutet wurden, nicht auf den Kosten für die Entsorgung ihres Sperrmülls sitzen bleiben, soll nach Willen von CDU und Grünen der Kreis Rendsburg-Eckernförde einspringen. Einen entsprechenden Antrag haben die Parteien in den Bau- und Umweltausschuss eingebracht, über den in der kommenden Woche abgestimmt werden soll. 250.000 Euro wolle man dafür im kommenden Jahreshaushalt bereithalten, sagte Tim Albrecht, CDU-Fraktionsvorsitzender, im Kreistag. Auch die Abfallwirtschaftsgesellschaft habe zugesagt, Rechnungen für die Aufräumarbeiten vorerst zu stunden, so Albrecht. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Steuergeldverschwendung? FDP kritisiert Kosten für Fahrradparkhaus in Kiel

Der Neubau eines Fahrradparkhauses am UKSH in Kiel sorgt für Diskussionen in der Landespolitik. Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Annabell Krämer, spricht von Steuergeldverschwendung. Sie kritisiert die hohen Kosten des Projekts. Die liegen bei knapp 15 Millionen Euro - das ist laut Finanzministerium etwa eine halbe Millionen mehr als geplant. Das Parkhaus sieht für UKSH-Mitarbeitende und Studierende etwa 1.300 Fahrradstellplätze vor. Das Finanzminsiterium geht davon aus, dass durch das Fahrradparkhaus etwa 60 Autoparkplätze eingespart werden können. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2023 | 08:30 Uhr