Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

FSG-Nobiskrug: Runder Tisch mit Wirtschaftsminister

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will sich heute mit Vertretern der Werften FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie der IG Metall zur Lage der Unternehmen treffen. Laut Gewerkschaft waren die Lohnzahlungen Ende Oktober zum wiederholten Mal im Verzug. Geschäftsführer und Investor Lars Windhorst hatte vor einem Monat zugestimmt, an dem Runden Tisch im Wirtschaftsministerium in Kiel teilzunehmen. Ein Vertrag für den Bau von LNG-Bunkerschiffen mit staatlicher Förderung in Flensburg war bis zuletzt nicht unterzeichnet. Auch in Rendsburg erschwert die unsichere Finanzlage den Abschluss neuer Aufträge. Die noch ausstehenden Löhne sind inzwischen gezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Tourismusanalyse Schlei-Ostsee

Die meisten Tagesgäste in der Region Schlei-Ostsee kommen aus der näheren Umgebung. Das hat eine Befragung bei über 2.000 Besuchern unter anderem in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg), den Schleidörfern oder Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ergeben. Es geht den Menschen laut Befragung der Aktivregion Schlei-Ostsee hauptsächlich um Erholung in der Nähe des Heimatortes. Ein Großteil der Befragten würde die Region bereits kennen und sich vor dem Besuch keine besonderen Informationen suchen. Landschaft und Natur stünden im Vordergrund. Die Besucher wünschen sich auch belebte Innenstädte mit guten Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Außerdem empfehlen die Macher der Analyse, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Plön: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Ein Mehrfamilienhaus im Kreis Plön ist nach einem Kellerbrand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei und die Feuerwehr sind Sonntagabend zu einem Brand in Preetz gerufen worden. Zwei Menschen erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Polizei heute Morgen mit. Für die restlichen rund ein Dutzend Bewohner des Hauses mussten Unterkünfte gesucht werden - das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Sperrung B76 von Eckernförde nach Kiel

Wer von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Kiel fährt, muss bis in den Dezember hinein etwas mehr Zeit einplanen. Seit heute ist die B76 zwischen Neudorf-Bornstein und Schnellmark gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Verkehr mit. Der Rad- und Gehweg wird dort erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ursprünglich sollte die B76 in Richtung Kiel schon seit Freitag gesperrt sein. Die Einrichtung der Baustelle sei kurzfristig auf heute verschoben worden, damit der Verkehr am Wochenende nicht beeinträchtigt werde. In die Gegenrichtung bleibt die Durchfahrt weiter möglich. Am 8. Dezember sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel siegt über Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen deutlichen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen eingefahren. Der Endstand am Sonntag betrug 31:25. Mehr als 13.000 Handballfans verfolgten das Spiel in der SAP Arena in Mannheim. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 16:00 Uhr

Ver.di: Streik am UKSH in Kiel angekündigt

In Kiel soll das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am kommenden Freitag (17.11.) bestreikt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten der Länder, so Frank Schischefsky vom ver.di Landesbetrieb Nord. "Bei den im öffentlichen Dienst Beschäftigten gibt es eine Menge Unmut", so Schischefsky. Welche Auswirkung der Streik auf die Arbeitsabläufe im Krankenhaus haben werde, konnte das UKSH noch nicht absehen. Eine Notversorgung ist laut ver.di jedoch gewährleistet. Ob die Gewerkschaft auch in weiteren Betriebe zu Streik aufruft, entscheide sich in den nächsten Tagen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 16:30 Uhr

