Stand: 07.11.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kaufkraft in den Städten der Region niedrig

In Neumünster und Kiel haben die Menschen weniger Geld zur Verfügung als im schleswig-holsteinischen Durchschnitt. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet. Das Institut hat die mittleren Einkommen und Lebenshaltungskosten in allen Kreisen und kreisfreien Städte im Land miteinander verglichen. Demnach haben Kielerinnen und Kieler ein preisbereinigtes Einkommen von rund 21.000 Euro pro Jahr, in Neumünster sind es knapp 800 Euro mehr. Besser sieht es in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde aus: Die Menschen dort haben vier, beziehungsweise acht Prozent mehr Geld als im Durchschnitt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Länder sollen mehr Geld bekommen - das fordert fordert die Gewerkschaft ver.di. Dafür gehen Landesbeschäftigte in Schleswig-Holstein heute auf die Straße. Letzte Woche war die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dazu sagt Matthias Pietsch von der Gewerkschaft ver.di: "Die Kolleginnen und Kollegen sind ziemlich sauer. Wir fordern eine Endgelterhöhung in Höhe von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Und das ganze bei einer Laufzeit von 12 Monaten." An dem Streik nehmen unter anderem Beschäftigte der Straßenmeistereien aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde teil. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Eckernförde: Bahnübergänge teils frei, teils gesperrt

Der Bahnübergang Reeperbahn in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist wieder frei. Das hat die Stadt mitgeteilt. Jetzt ist der Bahnübergang Schulweg für vier Wochen voll gesperrt. Grund sind Instandhaltungsmaßnahmen durch die DB Netz AG. Für die Sperrung ist laut Stadt eine entsprechende Umleitung für den Verkehr eingerichtet und ausgeschildert. Davon betroffen sind auch Fußgänger. Es seien außerdem Einschränkungen im ÖPNV möglich, heißt es von der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2023 | 08:30 Uhr