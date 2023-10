Stand: 23.10.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bombenentschärfung in der Schwentine erfolgreich

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag mit zweieinhalbstündiger Verspätung entschärft worden. Es hatten sich noch Menschen im Sperrgebiet im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf aufgehalten - deshalb dauerte es laut Polizei länger. Die Ellerbeker Schule diente für die Zeit der Entschärfung als Ersatzunterkunft. 8.500 Menschen konnten anschließend zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Die B502 wurde zeitweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

SH verzeichnet Sturmschäden in Millionenhöhe

Viele Orte im Land sind von der Sturmflut am Wochenende gezeichnet. Der Olympiahafen in Kiel-Schilksee wurde besonders schwer getroffen. Nach Einschätzung der Stadt verursachte der Sturm in Schilksee Schäden in Millionenhöhe. Mehr als 35 Boote seien gesunken, viele weitere beschädigt. In Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Deich gebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Schutzwall mit Sandsäcken flicken, so der Kreiswehrführer Rendsburg-Eckernförde, Matthias Schütte. Er geht davon aus, dass die Feuerwehren noch bis Mitte der Woche beschäftigt sein werden. In den nächsten Tagen gelte es auch, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wieder herzustellen, so Schütte weiter. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Urteil gegen Kieler Orchestermusiker erwartet

Ein 62 Jahre alter Orchestermusiker aus Kiel muss sich heute erneut vor dem Landgericht Hannover verantworten. Es wird ein Urteil erwartet. Laut Anklage soll er versucht haben, seine Mutter und zwei Mitmusiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters mit Rattengift zu töten. Im Prozess nannte er es "ganz unvorstellbar", seiner Mutter oder seinen Freunden zu schaden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Erste Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs

In Schleswig-Holstein sind die ersten Akku-Züge im Regelbetrieb unterwegs. Das Bahnunternehmen erixx setzt die vollelektrischen Triebwagen nach eigenen Angaben seit gestern auf der Strecke Kiel - Lübeck - Lüneburg ein. Zuvor hatte es schon einen Probebetrieb zwischen Kiel und Oppendorf gegeben. Der Nahverkehrsverbund NAH.SH will noch weitere solcher Akku-Züge im Land einsetzen. Endgültig sollen im kommenden Jahr alle 55 Akkuzüge im Einsatz sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 07:00 Uhr

Prozess um Wohnungseinbrüche in Kiel

Zwei Männer müssen sich von heute an vor dem Landgericht Kiel verantworten. Sie sollen mindestens in 14 Fällen in Häuser eingebrochen sein - unter anderem in Rendsburg, Fockbek und Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auch Computerbetrug wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor. Die Schadenshöhe liegt laut Anklage bei etwa 63.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 07:00 Uhr

THW Kiel gewinnt Heimspiel gegen Lemgo

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Sonntag in der eigenen Halle gegen Lemgo Lippe 33:29 gewonnen. Nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat der THW die Talfahrt damit vorerst gestoppt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 05:30 Uhr

