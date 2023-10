Stand: 20.10.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hochwasser durch Sturmflut: Auch in Kiel

Das aktuelle Hochwasser durch die Sturmflut hat auch Auswirkungen in Kiel. So drohten zum Beispiel in der vergangenen Nacht in Kiel-Schilksee 100 Strandkörbe in die Förde gespült zu werden. Die Feuerwehr zog diese aus dem Wasser. Aufgrund der Wetterlage warnen die Stadt und die Feuerwehr Kiel die Bevölkerung auch in anderen Gebieten vor Hochwasser. Bewohner und Besitzer von Gebäuden in Förde-Nähe sollten ihre Keller abdichten - Autos aus dem Gefahrenbereich gefahren werden. Sicherheitshalber sperrt die Stadt die Kiellinie ab 15 Uhr für den Autoverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Nach dem Brand eines Autos auf einem Parkplatz Schlüsbeker Moor an der B404 sucht die Polizei Kiel nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten hatte die Besatzung eines Rettungswagens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beim Vorbeifahren einen Feuerschein an dem Pkw erkannt. Die Besatzung kehrte um und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher des Rettungswagens ablöschen. Zeitgleich rückte die Freiwillige Feuerwehr Moorsee aus. Unklar ist nun, wer das Feuer gelegt haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Ursachensuche nach Feuer in ehemaliger Gaststätte in Waabs

Nach dem Feuer in einer leerstehenden Gaststätte in Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in der Nacht zum Donnerstag läuft die Suche nach der Ursache. Nach Angaben der Ermittler steht noch nicht fest, wie es zu dem Feuer in dem Gebäude kam. Ein Anwohner hatte den Brand am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Gebäude brannte komplett nieder. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

THW Kiel unterliegt Kolstad HB mit 30:34

Der THW Kiel hat in der Gruppenphase der Champions League den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Am Abend unterlag die Mannschaft beim norwegischen Club Kolstad HB mit 30:34 und musste sich nach zuvor vier Siegen erstmals geschlagen geben. Bester Werfer im Team von Trainer Jicha war Niclas Ekberg mit zehn Toren. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

