Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Frau nach Unfall in Kiel verstorben: Ermittlungen laufen

Nach einem schweren Unfall in der Innenstadt von Kiel laufen die Ermittlungen. Am Mittwochnachmittag waren auf einer Kreuzung zwei Autos miteinander kollidiert. Es gab insgesamt vier Verletzte. Eine Polizeisprecherin sagte, dass aus einem Auto eine Frau geborgen worden sei, "die offensichtlich Verletzungen aufweist, die vermutlich nicht vom Unfall stammen". Sie ist inzwischen verstorben. Die "Kieler Nachrichten" berichten, dass dem Unfall eine Gewalttat vorausgegangen sei. Das haben bislang weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bestätigt. Laut Polizei war die Frau in Begleitung eines Mannes, der vorläufig festgenommen wurde. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:00 Uhr

Leer stehende Gaststätte in Waabs abgebrannt

In Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer in einer ehemaligen Gaststätte ausgebrochen. Laut Polizei war die Feuerwehr seit drei Uhr in der Straße Neuschlag im Einsatz. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Verletzte gab es bei dem Feuer nicht. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

Neue Stadtamtsleiterin in Kiel

Die Stadt Kiel hat eine neue Stadtamtsleiterin. Jutta Schlemmer hat diese Aufgabe nach Angaben der Verwaltung in diesem Monat von Chris Reinert übernommen. Schlemmer war bislang Leiterin des Bürgerservices. Die 47-Jährige aus Neumünster soll mit den rund 270 Mitarbeitenden des Amtes die städtischen Dienstleistungen weiterentwickeln. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

1.000 Haushalte in Kiel erhalten wieder Fernwärme

Die Arbeiten am Fernwärmenetz in der Kieler Innenstadt gehen zu Ende. Nach Angaben der Stadtwerke sollen die etwa 1.000 betroffenen Haushalte am Donnerstag ab spätestens 10 Uhr wieder mit Fernwärme versorgt werden. Das Unternehmen hat das Leitungsnetz in der Johann-Meyer-Straße erweitert und dafür einen zusätzlichen Abzweig eingebaut. Die Trinkwasserversorgung war von der Abschaltung nicht betroffen. Etwa 1.000 Haushalte musste jedoch seit Mittwochmorgen auf Heizung und Warmwasserversorgung verzichten. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2023 08:30 Uhr

