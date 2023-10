Stand: 18.10.2023 12:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hochwasser an der Ostseeküste erwartet

An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste muss ab Donnerstag mit Hochwasser gerechnet werden. In der Kieler Bucht werden laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Pegelstände bis zu 1,10 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet, in der Lübecker Bucht 1,30 Meter über Normalwert. Grund ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ein starker bis stürmischer Wind von Osten. An der Nordseeküste hingegen sollen die Pegelstände bis Sonnabend unter den Normalwerten liegen. Die Reedereien haben deshalb für die Verbindungen zu den Inseln und Halligen Ausfälle und Verschiebungen angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 17:00 Uhr

Eisenbahnbrücke in Kiel wird erneuert

Ab heute ist in Kiel die Alte Lübecker Chaussee gesperrt. Die Deutsche Bahn erneuert dort bis November eine Eisenbahnbrücke. Dafür ist die B76 wieder frei - die Arbeiten wurden so abgestimmt, damit nicht beide Strecken gleichzeitig gesperrt sind. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Steuerzahlerbund kritisiert Bauprojekte

Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag in seinem Schwarzbuch wieder Steuerverschwendung in unserer Region angemahnt. Unter anderem seien die Fenster im Landeshaus in Kiel für drei Millionen Euro saniert worden - jedes Fenster habe somit 6.000 Euro gekostet. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beanstanden die Kritiker einen Fahrradständer an der Südseite des Fußgängertunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal für 175.000 Euro. Dieser würde kaum genutzt werden, da die meisten Radfahrer durch den Tunnel in die Innenstadt fahren, so der Steuerzahlerbund. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Zukunftspreis für FH Kiel und Universität Kiel

Die Fachhochschule Kiel und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben den Zukunftspreis "Agrartechnik" der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft gewonnen. Dabei ging es um Pionierarbeiten und Zukunftsvisionen in der Landwirtschaft. Forschende erarbeiteten unter anderem fliegende Drohnen, Feldroboter und vernetzte Traktoren, die landwirtschaftlich Beschäftigte unterstützen können. Das Konzept heißt "AgTechCoPilot" und ist eines von fünf ausgezeichneten Projekten bundesweit. Die Preisverleihung findet Mitte November auf der Landwirtschaftstsmesse Agritechnica in Hannover statt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Kiel knackt die Viertel-Millionen-Einwohner-Marke

Seit Dienstag wohnen offiziell 250.000 Menschen in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Das sind so viele wie seit 1980 nicht mehr. Die 18-jährige Kimberly Jones hat die Viertel-Millionen-Marke geknackt: Sie war für eine Ausbildung gerade von Osnabrück nach Kiel gezogen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) setzt für weiteren Zuwachs auf ein Begrüßungsgeld: Zugezogene Studierende und Auszubildende erhalten von der Stadt 100 Euro. Die Stadt wiederum erhält für jeden neuen Studierenden etwa 1.000 Euro an Steuergeld. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Reger Betrieb in Schleswig-Holsteins Spaßbädern

Die Herbstferien und die kühleren Temperaturen sorgen dafür, dass in Schleswig-Holsteins Spaßbädern wieder viel Betrieb herrscht. Nach Pandemie und Energiekrise hoffen die Thermen in Glücksburg (Schleswig-Flensburg), Kiel, Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) oder Wedel (Kreis Pinneberg) nach eigener Aussage auf eine normale Herbst- und Wintersaison. Die Grömitzer Welle (Kreis Ostholstein) hat gerade ein Gästeaufkommen wie zu Vor-Pandemie-Zeiten. Um Energie zu sparen, ist die Wassertemperatur in mehreren Thermen leicht reduziert - die Saunen laufen aber meist wieder im Normalbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2023 | 17:00 Uhr