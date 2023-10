Stand: 16.10.2023 10:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B76: Sperrung bei Eckernförde

Die B76 zwischen Neudorf-Bornstein und Altenhof (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist bis voraussichtlich Donnerstag von 9 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilt. Auf dem Abschnitt soll der Radweg saniert werden. Der Autoverkehr wird über eine mobile Ampel geregelt - Radfahrer müssen über Hofholz und Bornstein ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Kiel: Fähre "Adler 1" fällt aus

Die Fähre "Adler 1", die zwischen Kiel Wik und Holtenau pendelt, fällt für zwei Wochen aus. Der Grund sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt notwendige Reparaturarbeiten. Radfahrer und Fußgänger können über die Holtenauer Hochbrücke ausweichen oder den eingerichteten Bus-Ersatzverkehr nutzen. Die Busse nehmen auch Fahrräder mit. In beiden Fällen muss mehr Zeit eingeplant werden, denn so schnell wie die Fährverbindung sind beide Alternativen nicht. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Fischsterben in Eckernförder Bucht

In der Eckernförder Bucht (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in den vergangenen Tagen viele Fische verendet. Der Grund dafür ist laut Biologen der sogenannte Upwelling-Effekt. Das bedeutet, dass der starke Westwind der vergangenen Tage das sauerstoffreiche Oberflächenwasser aus der Bucht gedrückt hat. Nachgeströmt ist dann sauerstoffarmes Tiefenwasser. Dieses Phänomen tritt in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

