Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach Bedrohung mit Messer: Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Ein Richter hat gegen einen 28 Jahre alten Syrer Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft dem Mann vor, am Dienstag mehrere Passagiere in einem Eurocity von Kopenhagen nach Hamburg mit einem Messer bedroht zu haben. Verletzt wurde niemand. Der Zug musste deshalb außerplanmäßig in Neumünster stoppen. Bei dem Mann wurde laut Bundespolizei ein Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zehn Zentimetern sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Geld für Sanierung des Schiffs "MS Stadt Kiel"

Das Salonmotorschiff "MS Stadt Kiel" bekommt 45.000 Euro zur Sanierung des Frischwassertanks. Laut Deutscher Stiftung Denkmalschutz gilt die "MS Stadt Kiel" als letztes erhaltenes Vorkriegsfahrgastschiff. Ohne die Sanierung des Tanks würde es die behördliche Fahrerlaubnis verlieren. Die "MS Stadt Kiel" wurde 1994 unter Denkmalschutz gestellt. Seither kann das Schiff für Fahrten auf der Kieler Förde gechartert werden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz konnte bisher mehr als 250 Denkmäler aus privaten Spenden und aus Mitteln der Lotterie allein in Schleswig Holstein fördern. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

THW Kiel in der Champions League auf Erfolgskurs

Die Handballer des THW Kiel haben ihre Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt. Die Mannschaft gewann gegen Kielce aus Polen mit 35:31. Dadurch bleibt der THW das einzige ungeschlagene Team der Vorrunde in Gruppe A. Für die Kieler geht es am Sonntag in der Bundesliga weiter: Dann müssen die Spieler nach Leipzig. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

