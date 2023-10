Stand: 10.10.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Zollkontrolle in Paketzentrum bei Rendsburg

Das Hauptzollamt Kiel hat am Montag ein großes Paketzentrum bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kontrolliert. Nach Angaben der Behörde wurden mehr als 220 Beschäftigte überprüft. Laut der Fahnder besteht der Verdacht, dass in einem Fall gegen den Mindestlohn verstoßen wurde. Außerdem habe eine Arbeitserlaubnis gefehlt. Gemessen an der Größe der Aktion gab es laut Zoll nur wenig zu beanstanden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 09:00 Uhr

Kiel: Demonstration gegen Kürzungen bei Freiwilligendiensten

In Kiel soll heute gegen die Kürzungspläne für die Freiwilligendienste demonstriert werden. Dazu hat die Diakonie Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Landesarbeitskreis Freiwilligendienste aufgerufen. Mehr als 110 Millionen Euro will die Bundesregierung bis 2025 deutschlandweit einsparen. Diakonie und Landesarbeitskreis befürchten dadurch im Norden den Wegfall von 1.000 Freiwilligen-Stellen. Beginn der Demonstration ist um 13 Uhr an der Kieler Staatskanzlei, um 14 Uhr soll sie am Asmus-Bremer-Platz enden. Die Polizei rechnet mit etwa 200 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Neue Flüchtlingsunterkünfte in Kiel und Neumünster

Schleswig-Holstein will mehr Plätze in den Landesunterkünften für Flüchtlinge schaffen. Das ist das Ergebnis des Migrationsgipfels zwischen Land und Kommunen am Montag in Kiel. In Kiel soll die alte Militärschule am Niemannsweg reaktiviert werden. Das Gebäude mit einer Kapazität von 800 Plätzen war bereits 2015 als Unterkunft genutzt worden - jetzt sollen dort wieder Geflüchtete einziehen. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) möchte in Zukunft außerdem wieder mehr auf Container als Unterkünfte zurückgreifen. 1.400 weitere Plätze sollen so am Standort in Neumünster entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Mensen für Ganztagsschulen in Kiel fertiggestellt

In Kiel ist die letzte von insgesamt 17 Schulmensen in der Stadt fertiggestellt worden. Das wird heute an der Kieler Gelehrtenschule gefeiert. Die Stadt hatte vor elf Jahren ein umfangreiches Schulbauprogramm beschlossen, viele Kieler Schulen sind seitdem von Halbtags- zu Ganztagsschulen geworden. Mensen sind laut Stadt für Ganztagsschulen verpflichtend und sollen nicht nur zum Essen genutzt werden, sondern auch für Veranstaltungen wie Ortsbeiratssitzungen und Konzerte zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

