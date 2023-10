Stand: 09.10.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Handball Bundesliga: THW Kiel fährt Sieg gegen HSV Hamburg ein

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie auf nationaler Ebene kann der THW Kiel in der Handball Bundesliga wieder jubeln: Die Mannschaft gewann mit 34:23 (19:15) deutlich gegen den HSV Hamburg. Elias Ellefsen a Skipagotu erzielte nicht nur sieben Kieler Tore, er war im Angriff auch Denker und Lenker. Herausragender Akteur bei den Hausherren war außerdem Keeper Samir Bellahcene. Der Franzose entschärfte 16 Würfe. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 06:00 Uhr

Holstein Kiel spielt unentschieden

In der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Holstein Kiel 1:1 von der SV Elversberg getrennt. Offensivspieler Steven Skrzybski sagte nach dem Spiel: "Ja, ich glaube, die Tabelle ist jetzt erstmal ein Stück weit irrelevant. Wir haben gesehen, wir wollten besser Fußball spielen und haben uns heute zumindest extrem gesteigert. Das ist extrem positiv zu bewerten." Die Kieler halten mit Platz 4 den Anschluss an die Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

Klimaforscher Mojib Latif erhält Verdienstorden

Der Kieler Forscher Mojib Latif vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung wird für sein langjähriges Engagement für den Klimaschutz geehrt. Bundespräsident Steinmeier verleiht ihm heute in Berlin den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Mojib Latif sagte zuvor: "Also ich sehe diese Auszeichnung als Ermunterung, weiterzumachen. Das ist Ansporn für mich, vielleicht noch intensiver, mich einzumischen." Latif sei einer der Ersten gewesen, die vor den Folgen des Klimawandels gewarnt haben, heißt es in der Begründung, dabei habe er in vielen Büchern die Folgen der globalen Erwärmung für eine breite Öffentlichkeit verständlich dargelegt. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

