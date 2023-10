Stand: 06.10.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sperrung nach Unfall auf A7 wieder aufgehoben

Pünktlich zum Berufsverkehr am Freitagmorgen war die A7 zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg (beide Kreis Rendsburg Eckernförde) Richtung Norden wieder frei. Ein schwerer Unfall mit drei Lkw hatte am Donnerstag für eine 19-stündige Vollsperrung gesorgt. Die Polizei sprach von schwierigen Bergungs- und Aufräumarbeiten. Am Morgen war ein Lkw nach ersten Ermittlungen auf einen Schwertransporter aufgefahren, ein weiterer Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auch auf. Zwei der Fahrer wurden schwer verletzt, der Dritte kam mit leichten Verletzungen davon. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Polizei Rendsburg sucht Zeugen für Mitschnacker-Fall

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei einen sogenannten Mitschnacker gefasst. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Der Mann soll am 14. September bei einem Schulfest an der Oberdeichschule ein kleines Mädchen über einen Zaun der Schule gehoben haben. Erst als der mutmaßliche Täter angesprochen wurde, soll er das Mädchen losgelassen haben. Das Mädchen und dessen Eltern werden jetzt gesucht. Das Kind ist circa zwei bis drei Jahre alt, hat dunkle, schulterlange Haare und trug ein weißes Kleid und weiße Sandalen. Auch weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

Landeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt

Am Freitag beginnt die Landeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Sie findet alle vier Jahre statt - das letzte Mal also vor der Pandemie. Seitdem sei die ehrenamtliche Arbeit nahezu komplett zum Erliegen gekommen, sagt der Präsidiumvorsitzende Wolfgang Baasch: "Wenn Sie kein verbandliches Leben mehr organisieren können, weil eben Menschen sich nicht begegnen können und begegnen dürfen, dann macht das etwas mit so einem Verband wie der Arbeiterwohlfahrt. Da geht vieles verloren." Viele Angebote müssten jetzt neu aufgebaut werden. Auch um Kinderarmut zu bekämpfen: Laut Baasch wachsen in Schleswig-Holstein noch immer 20 Prozent der Kinder in Armut auf oder sind akut von Armut bedroht. Dies sei laut Baasch gesellschaftlicher Sprengstoff und müsse einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft und auch in der Politik bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2023 08:30 Uhr

