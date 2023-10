Stand: 05.10.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Dauenhof

Ab heute erneuert die Deutsche Bahn zwischen Elmshorn und Dauenhof (beide Kreis Pinneberg) die Gleise. Dadurch müssen sich Fahrgäste zwischen Hamburg, Kiel und Flensburg auf Zugausfälle und geänderte Abfahrtszeiten einstellen. Zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Kiel fahren teilweise ersatzweise Busse. Auch im Fernverkehr gibt es dadurch Einschränkungen. Die Bauarbeiten sollen bis zum 2. November dauern, weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Deutschen Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Kiel: Prozessbeginn gegen 24-Jährigen wegen Skimming

Am Landgericht Kiel hat der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann begonnen. Ihm wird gewerbsmäßiger Computerbetrug vorgeworfen. Markus Richter, Sprecher des Landgerichts Kiel, erklärte: "Er soll in insgesamt 24 Fällen bei 14 verschiedenen Banken in Schleswig-Holstein, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen Geräte angebracht haben, die geeignet sind, um Karteninformationen auszulesen." Mit den Karteninformationen soll der Mann in mehreren Fällen versucht haben, Geld von Konten abzuheben. Die Taten sollen sich zwischen Februar 2022 und März 2023 ereignet haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Fahrbahnsanierungen auf der Rader Hochbrücke

Seit heute Morgen um 5 Uhr kommt es für Autofahrer auf der A7 an der Rader Hochbrücke zu Einschränkungen. Noch bis 17 Uhr wird die Fahrbahn in Richtung Norden auf eine Spur verengt. Davon betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg bis nördlich der Ausfahrt Büdelsdorf. Der Grund dafür sind Schäden am Asphalt, die am Mittwoch bei einer Kontrolle festgestellt wurden. Die Autobahn GmbH möchte diese jetzt schnellstmöglich sanieren. Nur so könne die Verkehrssicherheit garantiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

