Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 02.10.2023 09:25 Uhr

Rendsburg sucht Preisträger für Ehrennadel

Die Stadt Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will auch im nächsten Jahr ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel und dem Bürgerpreis auszeichnen. In Frage kommen laut Stadt Bürger, Gruppen und Initiativen, die sich in herausragender Weise für das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner eingesetzt haben. Vorschläge für mögliche Preisträger können noch bis zum 18. Oktober bei der Bürgermeisterin eingereicht werden. Die Ehrennadel und der Bürgerpreis werden dann im Januar beim Neujahrsempfang der Stadt Rendsburg verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Erster Akkuzug fährt durch Schleswig-Holstein

Auf der Strecke von Kiel-Hauptbahnhof bis Kiel-Oppendorf ist am Sonntag der erste Akkuzug Deutschlands gestartet. Mit der Indienststellung dieses Zuges beendet Betreiber Erixx Holstein auf der Strecke gleichzeitig den Schienenersatzverkehr. Laut Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) sollen Akkuzüge die Diesel-Züge in Schleswig-Holstein nach und nach ersetzen und so Treibstoff und CO2 einsparen. Die neuen Akkuzüge werden zunächst auf der Kieler Strecke getestet, ab Mai 2024 sollen dann 55 Akkuzüge in ganz Schleswig-Holstein eingesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Zehntausende Besucher beim Science-Festival

Am Wochenende ist in Kiel das Festival "Highlights der Physik" mit einem Vortragskonzert im Opernhaus zu Ende gegangen. Eine Woche war die Mitmachausstellung auf dem Kieler Rathausplatz zu Gast - laut Veranstalter kamen etwa 39.000 Gäste. Noch einmal 19.000 nahmen an den gut 40 Vorträgen rund um das Thema Physik teil. Das Science-Festival gibt es seit mehr als 20 Jahren - mit wechselnden Themen tourt es jedes Jahr durch eine andere Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

DFB-Pokal: Holstein Kiel spielt gegen Magdeburg

Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen fest. Die Auslosung am Abend in der ARD-Sportschau hat ergeben: Holstein Kiel bekommt es zu Hause mit Zweitliga-Konkurrent Magdeburg zu tun. Holstein-Trainer Marcel Rapp bezeichnet Magdeburg als einen "Gegner auf Augenhöhe". Der FC St. Pauli muss gegen Schalke 04 ran. Der HSV spielt beim Drittligisten Arminia Bielefeld. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:00 Uhr

