Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Einsatz- und Rettungskräfte für ihre Arbeit geehrt

In Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) 250 Einsatz- und Rettungskräfte aus Schleswig-Holstein für ihre Arbeit gewürdigt. Sie dankte besonders Ehrenamtlichen, die sie als "Rückgrat der Gesellschaft" bezeichnete. Mit dabei waren am Mittwochabend zum Beispiel Helferinnen und Helfer von Polizei, Bundeswehr und Feuerwehr. Dieses Jahr ging es vor allem um den Krieg in der Ukraine und wie er sich auf die Arbeit der Einsatzkräfte auswirkt. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 09:00 Uhr

Kieler Ratsversammlung diskutiert über Stadiongesellschaft

Die Kieler Ratsversammlung will am Donnerstagabend über die Gründung einer Stadiongesellschaft entscheiden. Damit soll ein erster Grundstein für einen Neubau des Holstein-Stadions gesetzt werden. Konkret sollen eine Sportstätten- und Stadiongesellschaft sowie eine Verwaltungsgesellschaft mit entsprechender finanzieller Einlage gegründet werden. Dadurch wird es der Verwaltung möglich, selbst mit privaten Investoren, Banken sowie mit dem Verein Holstein Kiel zu verhandeln. Eigentlich sollte schon im Sommer damit begonnen werden, ein neuen Stadion für Zweitligist Holstein Kiel zu bauen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Todesursache des 17-Jährigen aus Eckernförde weiter ungeklärt

Im Fall des vor einem Supermarkt in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufgefundenen toten 17-Jährigen werden die genauen Hintergründe vermutlich erst in einigen Wochen feststehen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft brachte eine Obduktion keine neuen Erkenntnisse zur Todesursache. Jetzt folgen weitere Untersuchungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Betäubungsmittel die Ursache für den Tod des 17-Jährigen waren. Die Polizei hatte im Rahmen ihrer Ermittlungen größere Mengen Drogen entdeckt und ermitteln in diesem Zusammenhang auch gegen zwei Männer. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Bachfest startet in Eutin und Plön

Zum ersten Mal nach 71 Jahren findet im Norden wieder das Bachfest statt, diesmal in den Kreisen Ostholstein und Plön. Aus ganz Deutschland werden Besucherinnen und Besucher erwartet. Laut der Kantorin der Kreisstadt Eutin, Antje Wissmann, ist es eine Besonderheit, denn in der Regel richteten typische Bachstädte wie Leipzig oder Dresden das Bachfest aus. Eröffnet wird es mit dem renomierten Leipziger Thomanerchor in der Michaeliskirche Eutin. Außerdem steht die Matthäus-Passion im Programm. Das Bachfest läuft vom 21. September bis 1. Oktober 2023. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Treffen der Biogas-Branche in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) trifft sich am Donnerstag die Biogas-Branche. Zum ersten Mal ist nach Angaben der Veranstalter Dänemark Partnerland. Ziel soll eine engere Zusammenarbeit mit den nördlichen Nachbarn sein. In Schleswig-Holstein gibt es fast 900 Biogas-Anlagen, die fast 760.000 Haushalte mit Strom und etwa 97.000 Haushalte mit Wärme versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 08:30 Uhr

Landwirte und Fischer protestieren gegen Agrarministerkonferenz

Zur Agrarministerkonferenz in Kiel sind heute mehrere Proteste geplant - unter anderem eine Demo von Landwirten mit etwa 500 Traktoren. Auf der Förde soll es außerdem eine Demo mit 30 Fischkuttern geben. Thematisch wollen die Agraminister von Bund und Ländern unter anderem über den Umbau der Tierhaltung sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 07:00 Uhr

Kiel: Keine Städtepartnerschaft mit Qingdao

Nach monatelanger Kritik wird Kiel die Städtepartnerschaft mit Qingdao in China nicht weiter verfolgen. Das schreibt Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust in einer geschäftlichen Mitteilung an die Ratsversammlung, die heute stattfindet. Im Vorfeld hatten Politiker und Sicherheitsexperten Bedenken geäußert, dass China die Städtepartnerschaft auch zur Spionage nutzen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:30 Uhr

