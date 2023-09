Stand: 20.09.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Tödlicher Unfall auf der B77 in Rendsburg

Bei einem schweren Unfall auf der B77 beim Eiderpark in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 85-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Auf dem Beifahrersitz saß seine 87 Jahre alte Frau. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die B77 war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden in dem Bereich gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Personalmangel: Mülltonnen werden in Kiel teilweise später geleert

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel sind nach eigenen Angaben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank. Laut eines Sprechers ist das Problem aber nicht gravierend - die Mülltonnen werden meistens direkt am nächsten Arbeitstag geleert. Wann wieder mehr Personal auf den Müllautos mitfahren kann, ist laut Abfallwirtschaftsbetrieb noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Keine Fernwärmeversorgung in Kiel-Suchsdorf am Mittwoch

Die Stadtwerke Kiel reparieren am Mittwoch den ganzen Tag das Fernwärmenetz in Suchsdorf. Betroffen sind 1.600 Haushalte, sagt Stadtwerke-Sprecherin Britt Mielke. Anlass ist ein Fernwärmerohrbruch, der dringend vor der kalten Jahreszeit repariert werden muss. Die Hauptleitung in der Eckernförder Straße ist laut Mielke in der vergangenen Woche gebrochen - der Stadtteil konnte aber über andere Leitungen versorgt werden. Die Reparaturen waren daher bereits mehrere Tage im Voraus angekündigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

