Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neubau der Rader Hochbrücke sorgt für Verkehrsbehinderungen auf A7

Laut Autobahngesellschaft wird von heute an die Verkehrsführung auf der A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einer Länge von acht Kilometern geändert, damit die Baufahrzeuge auf der Rader Hochbrücke mehr Platz haben. Der Umbau der Strecke soll in den kommenden Tagen jeweils von 20 Uhr abends bis morgens um 5 Uhr stattfinden. In dieser Zeit wird die A7 nach Angaben einer Sprecherin auch kurzfristig gesperrt - allerdings soll dabei immer mindestens eine Fahrspur je Richtung frei bleiben. Nach jetzigem Stand soll die Umbauphase rund um die Baustelle bis zum 1. Oktober fertig sein. Die alte Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal ist seit Jahren marode. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Sanierung der Olympiabrücke in Kiel-Holtenau abgeschlossen

Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sollen Autos und Lastwagen von heute an in beiden Richtungen über das östliche KielerBauwerk geleitet werden. Auf zwei Spuren in Richtung Norden - auf einer Spur stadteinwärts. Und: Auch Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gesamtgewicht dürfen den Nord-Ostsee-Kanal dort wieder überqueren. Im nächsten Schritt soll bis Ende November auch die zweite der Holtenauer Hochbrücken - die Prinz-Heinrich-Brücke - saniert werden. Beide Brücken waren Ende vergangenen Jahres bei der Kollison mit einem Frachter stark beschädigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel gewinnt

Der THW Kiel hat die Tabellenführung mit einem deutlichen 33:22 gegen Wetzlar verteidigt. Die SG Flensburg-Handewitt verlor ihr Topspiel beim SC Magdeburg mit 29:31. Am Donnerstag treffen Flensburg und Kiel im Schleswig-Holstein-Derby aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

