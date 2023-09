Stand: 01.09.2023 11:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stadtwerke Neumünster können nur eingeschränkt weiterarbeiten

Nach einem Spionageversuch auf die IT der Stadtwerke Neumünster in der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen am Freitag alle Server heruntergefahren. Mittlerweile können Kundinnen und Kunden immerhin wieder anrufen - die Mitarbeiter können aber nicht auf die Systeme und Daten zugreifen. Die Energieversorgung ist nach Angaben einer Sprecherin nicht beeinträchtigt. Das Unternehmen beliefert 25.000 Haushalte mit Wärme und hatte zuletzt rund 70.000 Glasfaserkunden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Landesbauerntag auf der Landwirtschaftsmesse Norla

Im Rahmen der Landwirtschaftsmesse Norla findet auf dem DEULA-Gelände in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Freitag der Landesbauerntag statt. Etwa 1.000 Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Schleswig-Holstein werden zu der Veranstaltung erwartet. Neben Bauernverbandspräsident Lucht wird auch Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) zu den Gästen sprechen. Die Norla hat am Mittwoch begonnen. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Land unterstützt Neubau einer Kinderklinik am FEK Neumünster

Das Land unterstützt den Neubau einer Kinderklinik am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) übergibt dazu nach Angaben ihres Ministeriums am Freitagnachmittag einen Fördermittelbescheid über 25 Millionen Euro. Im August nächsten Jahres sollen die Arbeiten für den Neubau beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

Polizei ermittelt nach Laser-Attacke auf Rettungshubschrauber

Einer oder mehrere Unbekannte haben am vergangenen Dienstagabend die Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Laser geblendet. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start von "Christoph 42" am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel. Das Rettungsteam hatte dort einen Patienten abgegeben. Ein Besatzungsmitglied wurde von dem Laser verletzt - und musste von einem Augenarzt untersucht werden. Weil er zunächst dienstunfähig war, blieb der Rettungshubschrauber vorübergehend außer Dienst, bis ein Ersatz-Team übernahm. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2023 08:30 Uhr

