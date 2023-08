Stand: 29.08.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Prozess wegen Menschenraub

Am Schöffengericht Kiel beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann wegen erpresserischem Menschenraubs. Der Fall ereignete sich vergangenen September in einem Kieler Supermarkt. Der Angeklagte und ein Mittäter sollen maskiert Supermarktmitarbeiterinnen mit Softair- und Schreckschusspistolen bedroht haben. Die Mitarbeiterinnen mussten ihnen dann ihre Taschen und Handys geben. Die mutmaßlichen Täter suchten im Supermarkt außerdem nach weiteren Wertgegenständen und versuchten den Tresor zu öffnen, allerdings ohne Erfolg. Sie verließen den Tatort ohne Beute, auch die Taschen und Handys ließen sie da. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Kreis Plön reagiert Plastikmüll in Biotonnen

Plastikmüll landet oft in Biotonnen, obwohl es da nicht hingehört. Dagegen möchte der Kreis Plön jetzt etwas tun. Die Biotonnen werden ab September stichprobenartig kontrolliert. Bei Fehlbefüllung werden die Mülltonnen nicht mitgenommen, erklärt die Pressesprecherin des Kreises, Nicole Heyck. "Die Mitarbeiter hinterlassen einen Anhänger an der Tonne, wo ein Hinweis drauf steht, dass ein Fehler bei der Befüllung passiert ist." Die Nutzer müssten die Fehlwürfe dann entfernen. Laut Kreis sind auch sogenannte kompostierbare Plastiktüten ein Problem, denn sie zersetzen sich nicht vollständig und müssen aussortiert werden. Der Kreis bittet die Bürgerinnen und Bürger, keine Plastiktüten in die Biotonne zu werfen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Kiel sucht junge Sportlerinnen und Sportler

Die Stadt Kiel sucht junge Sportlerinnen und Sportler, die 2022 besondere Leistungen gezeigt haben. Diese sollen am 1. Dezember im Kieler Rathaus ausgezeichnet werden. Alle Kieler Sportvereine sind deshalb aufgerufen, Vorschläge für die Ehrung einzureichen. In Frage kommen 14- bis 18-jährige Athleten, die in Kiel leben oder einem Verein des Sportverbandes Kiel angehören. Außerdem müssen sie in den vergangenen zwölf Monaten an größeren Meisterschaften teilgenommen haben. Gesucht werden auch Jugendliche, die sich besonders ehrenamtlich engagiert haben. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2023 | 08:30 Uhr