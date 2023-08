Stand: 28.08.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sommerferien in Schleswig-Holstein vorbei - Schule beginnt ab heute wieder

Die Sommerferien in Schleswig-Holstein sind vorbei. Für die meisten beginnt daher heute wieder die Schule - die Erstklässler kommen dann am Mittwoch dazu. Viele Städte und Gemeinden haben während der Ferien ihre Schulen saniert: In Neumünster wurde laut Stadt gleich an elf Schulen gebaut - unter anderem gab es neue Photovoltaik Dächer. Insgesamt investiert Neumünster gut 48 Millionen Euro. Bauarbeiten gab es auch in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel: Die Landeshauptstadt hat allein 12 Millionen Euro in die Sanierung der Friedrich-Junge-Grundschule investiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Freibadsaison endet langsam

Schon gestern war der letzte Badetag am Badesteg Bellevue in Kiel. Die Schwimmpontons werden dort nun abgebaut - ab Mitte September wird der Steg wieder zum Fähranleger. Am 31. August endet auch die Saison im Eiderbad Kiel-Hammer. Doch Schwimmen geht in der Landeshauptstadt auch weiterhin: Noch ein paar Wochen hat das Sommerbad Katzheide in Kiel-Gaarden göffnet. Und ab heute öffnet auch das Hörnbad wieder seinen Sportbereich. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten auf der B503 bei den Holtenauer Hochbrücken gehen weiter

In dieser Woche steht in beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung - eine Fahrspur Richtung Norden über die Olympiabrücke und Richtung Süden über die Prinz-Heinrich-Brücke. "Wir werden da jetzt die entsprechenden Mittelstreifenüberfahrten herstellen, sodass wir den gesamten Verkehr dann auf der Olympiabrücke haben werden, die wir ja erfolgreich saniert haben", sagte Torsten Conradt, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, NDR Schleswig-Holstein. Ab nächster Woche wird zwischen der Prinz-Heinrich-Brücke und der Anschlussstelle Kiel-Wik die Fahrbahn erneuert. Dann kann in Richtung Norden wieder auf zwei Spuren gefahren werden, in Richtung Süden bleibt es bei einer Spur. Ende November sollen die Sanierungsarbeiten an den Holtenauer Hochbrücken abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2023 | 08:30 Uhr