Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Zwölf Ampeln in Neumünster ausgefallen

In Neumünster sind am Mittwoch zwölf Ampeln ausgefallen. Das teilte die Stadt am Vormittag mit. Die Ampeln sind aufgrund eines Kabelschadens außer Betrieb. Aktuell wird daran gearbeitet, die Verkehrszeichen wieder zum Laufen zu bringen, sagte ein Stadtsprecher. Autofahrer sollen an den Kreuzungen vorsichtig fahren. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 10:00 Uhr

700 tote Schweine im Kreis Plön entdeckt

Auf einem Bauernhof im Kreis Plön sind offenbar Hunderte Schweine verendet. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagabend, es seien rund 700 tote Tiere gefunden worden. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Demnach haben die Polizei und ein Kreis-Veterinär etwa 700 zum Teil schon verwesende Kadaver in den Ställen eines Landwirtes entdeckt, der vor mehreren Jahren die Schweinehaltung offiziell eingestellt hatte. Laut dem Zeitungsbericht wird gegen den Mann wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Der Kreis Plön verweist auf ein laufendes Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

B76 in Kiel: Baustellen zum Teil früher fertig

Die Baustelle auf der B76 in Kiel wird früher fertig als geplant. In Richtung Plön sind auf dem Theodor-Heuss-Ring / B76 seit Mittwoch wieder beide Spuren frei - zehn Tage früher als geplant. In Richtung Eckernförde können Autofahrer auch wieder beide Spuren nutzen - allerdings erst ab dem Ostring. Denn kurz davor ist aufgrund neuer Bauarbeiten eine von zwei Spuren gesperrt. Außerdem gibt es von Mittwoch an noch eine weitere Baustelle: Die Alte Lübecker Chausee wird nach Angaben einer Sprecherin für einen Monat voll gesperrt. Dort ersetzt die Deutsche Bahn alte Brücken. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Deutlich mehr Touristen besuchen Kiel

Die Landeshauptstadt Kiel ist bei Touristen beliebt: Nach Angaben von Kiel Marketing sind im ersten Halbjahr dieses Jahres gut 40 Prozent mehr Gäste gekommen als im Vorjahr. Auch die Übernachtungen nahmen um 28 Prozent zu. Damit stiegen die Besucherzahlen nicht nur im Vergleich zu 2022 - es kamen auch mehr Touristen als in der Zeit vor Corona. Als Gründe nennt Kiel Marketing das höchste Aufkommen von Kreuzfahrtschiffen in Kiel überhaupt und die Kieler Woche. Und auch Saisonereignisse wie das "Fly By" des Segelwettbewerbs "Ocean Race" hätten mehr Besucher angezogen als sonst. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

