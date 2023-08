Stand: 08.08.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburg: Tarifverhandlungen über Löhne im Einzelhandel

In Rendsburg verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften erneut über die Löhne im Einzelhandel. Dies ist bereits die vierte Tarifverhandlungsrunde für die gut 120.000 Beschäftigten im Land. Die Gewerkschaft ver.di hatte bisher 13 Prozent mehr Lohn gefordert, die Arbeitgeber hatten zuvor 8,5 Prozent angeboten. Beide Seiten hoffen dennoch auf gute Gespräche am Verhandlungstisch. Sollten die Verhandlungen erneut scheitern, schloss ver.di weitere Warnstreiks nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Ausstellung über den Islam in Kiel

Auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel beginnt am Dienstag eine Ausstellung über den Islam. Nach Angaben des Veranstalters ist es die größte Veranstaltung dieser Art bisher in Schleswig-Holstein. Besucherinnen und Besucher bekommen dabei die Möglichkeit, die Islamische Welt zu entdecken. Zentrales Element ist eine Koranausstellung, bei der knapp 60 Korane in unterschiedlichen Sprachen präsentiert werden. Gerade nach den Koranverbrennungen in Schweden sei hier der Austausch wichtig, sagte Umair Zaffar von der Habib Moschee Kiel: "Unser Ziel ist es, den Dialog gerade mit unseren Kieler Mitbürgern zu suchen. Wir wissen dass der Islam auch immer gerne kontrovers betrachtet wird und dass manchmal einfach nur der Dialog fehlt." Man wolle in einen friedlichen Dialog kommen, damit Berührungsängste und Berührungspunkte leichter zu greifen sind, so Zaffar weiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Bauunternehmer vor Gericht

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt am Dienstag ein Prozess wegen Betrugs und Steuerhinterziehung. Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann. Laut Staatsanwaltschaft soll er in Neumünster nacheinander vier Bauunternehmen unter fremdem Namen betrieben und dabei Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern schwarz beschäftigt haben. Der Schaden für Finanzbehörden und Sozialversicherungen soll bei drei Millionen Euro liegen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Stromausfall in Dänischenhagen behoben

Im Raum Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist gestern stundenlang der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut SH Netz auch die Gemeinden Strande und Schwedeneck mit rund 450 Haushalten. Demnach hatte am Nachmittag eine Fremdfirma bei Tiefbauarbeiten eine Leitung getroffen. Am Abend war der Schaden behoben. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 05:30 Uhr

