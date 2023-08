Stand: 03.08.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Viele Betrugsversuche am Telefon im Großraum Kiel

Laut Polizei haben unbekannte Täter in Kiel sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde aber auch in Neumünsterversucht, mit Schockanrufen oder mit einer Masche über Whatsapp Geld zu bekommen. Wer Opfer dieser Anrufe oder Nachrichten wird, sollte sich bei der Polizei melden | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Verwüster des Flintbeker Freibads stellen sich

Nach der Verwüstung des Flintbeker Freibades (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Anfang Juli haben sich drei Jugendliche gestellt. Wie die Kieler Nachrichten berichten, meldete sie sich freiwillig bei Bürgermeister Olaf Plambeck (SPD). Sie werden nun den Schaden übernehmen müssen, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt worden war. Das Freibad musste nach der Verwüstung mehrere Tage geschlossen bleiben - unter anderem, weil dem Wasser zu viel Chlor beigemischt war. Außerdem hatten die Täter einen Teil der Einrichtung zerstört und ins Becken geschmissen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

Schleifähre Missunde weiter defekt

Die Schleifähre Missunde bleibt vorerst bis einschließlich Freitag außer Betrieb. Am Dienstag ist ein Schaden an der Klappe der Schleifähre zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) entdeckt worden, der laut dem Pächter der Fähre, Rüdiger Jöns, jetzt repariert wird. Freitagabend soll feststehen, wann die Schleifähre wieder fahren kann. Wegen der zusätzlich verzögerten Bauarbeiten an der Klappbrücke Lindaunis müssen Verkehrsteilnehmer vorerst Umwege über Schleswig oder Kappeln in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2023 08:30 Uhr

