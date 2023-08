Stand: 02.08.2023 16:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Land vom 2. August 2023.

Schleifähre Missunde steht bis einschließlich Freitag still

Die Schleifähre Missunde bleibt vorerst bis einschließlich Freitag außer Betrieb. Am Dienstag ist ein Schaden an der Klappe der Schleifähre zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) entdeckt worden, der laut dem Pächter der Fähre, Rüdiger Jöns, jetzt repariert wird. Freitagabend soll feststehen, wann die Schleifähre wieder fahren kann. Wegen der zusätzlich verzögerten Bauarbeiten an der Klappbrücke Lindaunis müssen Verkehrsteilnehmer vorerst Umwege über Schleswig oder Kappeln in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Regen sorgt für Stornierungen auf Campingplätzen in der Region

Das Regenwetter wirkt sich auch auf die Campingbetriebe in der Region aus. Nach Angaben des Landesverbands für Camping gibt es zahlreiche Stornierungen. Allerdings buchten andere Urlauber zeitgleich neu oder verlängerten kurzfristig ihren Aufenthalt. Noch bereite der viele Regen den Campingplatzbetreibern daher keine Probleme. Die Plätze sind laut Landesverband alle gut präpariert. Die Buchungszahlen der vergangenen zwei Jahre werden die Betreiber in diesem Jahr voraussichtlich aber nicht wieder erreichen - auch, weil viele nach der Corona-Pandemie wieder ins Ausland reisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 16:30 Uhr

Kiel: Fährfahrten nach Norwegen und Schweden weiter mit E-Autos

Die Reedereien "Color Line" und "Stena Line" wollen auf ihren Fährfahrten von Kiel nach Oslo und Göteborg auch weiterhin Elektroautos transportieren. Darüber haben beide Unternehmen auf NDR Schleswig-Holstein Anfrage informiert. Aus Sicherheitsgründen ist nach Angaben eines "Color Line"-Sprechers das Laden der Fahrzeuge an Bord nicht erlaubt. Sollte es trotzdem einen Fahrzeugbrand geben, stünden an Bord spezielle Löschdecken zur Verfügung, mit denen ganze Autos am Stück abgedeckt werden können. Seit der Auto-Frachter "Fremantle Highway" in der Nordsee brennt, wird die Frage nach der Sicherheit von E-Autos auf Schiffen diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Neues Angebot für junge Opfer von häuslicher Gewalt

Die Diakonie Altholstein mit Standort Neumünster startet im September ein kostenloses Beratungs- und Unterstützungsangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erfahren. Dort stehen Betroffenen dann speziell geschulte Pädagoginnen und Pädagogen zur Seite. Kinder, die unmittelbar oder mittelbar physische, psychische oder sexuelle Gewalt erleben, müssten Zugang zu einem kindgerechten und auf Gewalterfahrungen spezialisierten Beratungsangebot haben, heißt es von der Diakonie Altholstein. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Fockbek: Illegale Graffiti-Sprayer gesucht

Die Polizei in Neumünster sucht Zeugen, die Hinweise zu Graffiti-Schmierereien in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geben können. Entdeckt wurden die Sprühereien am Sonnabend unter anderem auf einem Haus in der Rendsburger Straße. Unbekannte besprühten laut Polizei eine Garagenwand und die Glasflächen einer Bushaltestelle. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel