Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 31.07.2023 09:44 Uhr

Aufbau Sommermarkt Neumünster beginnt

Auf dem Großflecken in Neumünster beginnt in diesen Tagen der Aufbau für den Sommerjahrmarkt. Nach Angaben der Stadt werden zahlreiche Fahrgeschäfte für jüngere und ältere Besucher aufgestellt. Von Freitagmittag bis Sonntagabend steht der Großflecken ganz im Zeichen des traditionellen Sommerjahrmarktes. 37 Schausteller erwarten die Organisatoren. Los geht die dreitägige Veranstaltung am Freitagmittag um 12 Uhr. Am Sonntagabend um 21 Uhr schließt der Sommerjahrmarkt. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Kiel: Bauarbeiten Feldstraße/Esmarchstraße

In Kiel beginnen heute Bauarbeiten an der Kreuzung Feldstraße/Esmarchstraße. Dabei werden die Wege über die Esmarchstraße barrierefrei umgebaut. Autos und ÖPNV-Busse werden daher umgeleitet. Der Verkehr in der Feldstraße wird einspurig über eine mobile Ampel geregelt. Fußgänger können die Wege aber weiterhin normal nutzen. Insgesamt zwölf Wochen sollen die Arbeiten dauern - der Umbau beginnt auf der Westseite der Kreuzung, dann folgt die Ostseite. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Baumaßnahmen an Kieler Schulen

An Kieler Schulen wird gebaut. Die Gebäude der Friedrich-Junge-Grundschule sind nach eineinhalb Jahren Sanierung fertig. Jetzt folgt der Neubau der weiterführenden Gemeinschaftsschule auf dem Gelände. Die rund 700 Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule können sich nach den Sommerferien auf einen sanierten Außenbereich freuen. Dazu gehören Schulhof, Spielfläche, Außensportanlagen und 110 Fahrradstellplätze. An der Grundschule Wellsee wird derzeit noch eine neue Sporthalle für die Schule und Vereine gebaut. In das Gebäude wird auch ein Bürgertreff integriert. Der Neubau soll in einem Jahr fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Holstein Kiel startet mit Sieg in die neue Saison

Die Kieler "Störche" sind am Sonntag mit einem 1:0 in Braunschweig in die neue Saison gestartet. Der Treffer für die Kieler fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Die Braunschweiger mussten nach einer Gelb-Roten Karte rund 40 Minuten in Unterzahl spielen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

