Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gestiegene Zahlen von Fahrraddiebstählen in Neumünster und Kiel

In Neumünster sind laut Polizei im vergangenen Jahr 757 Fahrräder gestohlen worden. Das ist ein Plus von 145 Fahrrädern im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Jahr wurden bereits 300 Fahrraddiebstähle in Neumünster gemeldet. Der Polizeisprecher Sönke Petersen ermahnte dazu, ein hochwertiges Schloss zu verwenden, welches sich nicht innerhalb von Sekunden knacken lässt. Ähnlich stellt sich die Situation in der Landeshauptstadt Kiel dar. Laut Polizei sind dort im vergangenen Jahr mehr als 2.020 Fahrräder als gestohlen gemeldet worden. Knapp 250 mehr als im Jahr davor. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Streit über einen Tarifvertrag im Einzelhandel

Bereits seit Mai wird über einen Tarifvertrag für den Einzelhandel gestritten. Am Dienstag ist in Rendsburg nun die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis beendet worden. Nach wie vor fordert die Gewerkschaft ver.di eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde sowie für die unteren Beschäftigtengruppen einen Stundenlohn von mindestens 13,50 Euro. Die Arbeitgeber boten eine deutlich niedrigere, stufenweise Erhöhung an. Am 8. August soll weiterverhandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 08:30 Uhr

Feuer auf dem MFG 5-Gelände in Kiel

Auf dem alten Kieler Flugplatzgelände MFG 5 ist in der Nacht zu Mittwoch eine Lagerhalle aus Holz in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf weitere Hallen in der Umgebung und einen angrenzenden Wald überging. Rund 50 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr bei den Löscharbeiten beteiligt. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2023 06:00 Uhr

