Stand: 18.07.2023 10:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Weiter Zugausfälle wegen brennender Gartenlauben - Sperrung aufgehoben

Mit Hochdruck arbeiteten die Techniker der Deutschen Bahn daran, die beschädigten Gleise bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu reparieren, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Bahn rollen nach dem Brand zweier Gartenlauben in der Nähe der Gleiseinzwischen erste Regionalzüge wieder. Zwischen Elmshorn und Wrist gibt es einen Bus-Ersatzverkehr. Die Fernzüge nach Flensburg oder Dänemark fallen weiter aus oder werden mit einer Stunde Verspätung umgeleitet. Heute früh um 3.30 Uhr wurde die Zugstrecke zwischen Hamburg und Kiel wegen zwei brennender Gartenlauben in der Nähe der Gleise gesperrt. Mehr als vier Stunden lang fuhr gar kein Zug in Richtung Neumünster, Sylt und Kiel. Bei den Löscharbeiten wurden Kabel im Gleis beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 11:00 Uhr

Nächste B76-Sperrung hat begonnen

In Kiel ist seit 20 Uhr am Montagabend der sogenannte "Überflieger" gesperrt - also die Zufahrt von der B404 auf die B76 in Richtung Eckernförde. Grund sind Sanierungsarbeiten am Theodor-Heuss-Ring. Wer aus Richtung Süden kommt, soll laut Tiefbauamt ab Nettelsee entweder über Preetz (beide Kreis Plön) ausweichen oder über die A215 in Richtung Kiel fahren. Auf dem Theodor-Heuss-Ring selbst ist zwischen der Straße "An der Kleinbahn" und der Müllverbrennungsanlage jeweils nur eine Spur frei. Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus Plön kommend in Richtung Kieler Innenstadt oder Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren wollen, können nicht am Waldwiesenkreisel abfahren. Bis zum 11. August sollen die Bauarbeiten beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel