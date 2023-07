Stand: 07.07.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Segelschulschiff "Gorch Fock" kehrt zurück nach Kiel

Nach knapp vier Monaten Ausbildungsfahrt kommt das Segelschulschiff "Gorch Fock" am Freitag zurück in seinen Heimathafen Kiel. Rund 250 Offiziersanwärterinnen und -anwärter sammelten bei der Reise im Rahmen ihrer seemännischen Basisausbildung erste Erfahrungen an Bord des Großseglers. Das Schiff soll gegen 10 Uhr im Kieler Hafen einlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Polizei zieht positives Fazit zur Fahrradstaffel

Die im Februar vergangenen Jahres eingerichtete Fahrradstaffel der Polizei geht nach Angaben der Beamten in den Regelbetrieb über. Sechs Beamtinnen und Beamten sind das ganze Jahr über auf ihren Rädern im täglichen Einsatz- und Streifendienst unterwegs. Die Pilotphase hat gezeigt, dass viele Einsatzorte, wie eng bebaute Wohngebiete, Kleingartenanlagen oder Parks von den Fahrradstaffeln schneller erreicht werden können als von anderen Einheiten, so die Polizeidirektion Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Christopher-Street-Day in Kiel

Der Verein "CSD Kiel" lädt für Sonnabend zum Christopher-Street-Day. Ab 12 Uhr ist eine Demonstration für die Rechte queerer Menschen am Kieler Rathaus geplant. Anschließend soll es ein Straßenfest am Bootshafen mit musikalischem Bühnenprogramm geben. Im vergangenen Jahr sind zu der Veranstaltung laut Kieler CSD etwa 5.000 Menschen gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

