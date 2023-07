Stand: 06.07.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sturmtief "Poly": Auswirkungen im Regionalverkehr

Mit Windgeschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde ist Sturmtief "Poly" über Schleswig-Holstein gezogen. Für größere Schäden hat der ungewöhnlich starke Sommersturm nicht gesorgt. Laut Leitstelle Mitte musste die Feuerwehr bis Mittwochabend gut 80-mal ausrücken - vor allem wegen umgeknickter Bäume und Äste. Auswirkungen sind noch im Regionalverkehr spürbar. So fallen zum Beispiel die Züge der Nordbahn von Neumünster nach Hohenweststedt am Vormittag noch aus und werden durch Busse ersetzt. Die Autobahnen A7 und A210 waren kurzzeitig gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 08:30 Uhr

Landessieger des Geschichtswettbewerbs stehen fest

Des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ist der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Nun stehen die diesjährigen Landessieger fest. Darunter sind auch Schülerinnen und Schüler aus Altenholz, Plön, Rendsburg und Schleswig. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. Das Thema in diesem Jahr war "Wohnen hat Geschichte". Die Landessieger haben Ende August die Chance auf den Bundespreis. Er wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue in Berlin vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2023 08:30 Uhr

