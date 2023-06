Stand: 29.06.2023 10:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Tötungsdelikt Kiel: Tatverdächtiger muss in Psychiatrie

Nach dem gewaltsamen Tod einer 44 Jahre alten Frau im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg hat ein Haftrichter gegen den Tatverdächtigen einen Unterbringungsbefehl erlassen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft ist der 22-Jährigen anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Er steht unter dringendem Verdacht, die Frau mit einer Schusswaffe getötet zu haben. Zu den genauen Hintergründen der Tat, haben sich die Ermittler noch nicht geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Ursachensuche nach Großbrand in Melsdorf

Fast 400 Helfer waren bei dem Feuer in einem Reifenlager in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden drei Menschen verletzt - darunter zwei Beschäftigte des Unternehmens und ein Feuerwehrmann. Heute will die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Feuer aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Brandgefahr in Mooren steigt

Naturschützer und Feuerwehren sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit ist die Feuergefahr in den Wäldern nach wie vor groß. Nach Angaben der Feuerwehr haben daran auch die wenigen Regenfälle der vergangenen Tage kaum etwas verändert. Eine besondere Gefahr sehen die Experten in Mooren - wie zum Beispiel dem Dosenmoor in Neumünster. Jan Heitmann von der Feuerwehr Neumünster: "Wenn das Feuer nicht entdeckt wird und unterirdisch weiterbrennt dann ist natürlich schwierig, dass wir nicht wissen, wo es brennt. Und selbst wenn wir wissen, wo es brennt, dann ist es sehr schwierig, da zu löschen, wir kommen eben nicht dran. Das heißt im Zweifelsfall müssen wir den Boden händisch aufhacken und einzeln ablöschen." Probleme bereitet den Einsatzkräften auch die Löschwasserversorgung im Moor, weil es keine Wasserleitungen gibt und die Löschfahrzeuge nicht überall hinkommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2023 | 08:30 Uhr