Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Bombenentschärfung in Stadtteil Schreventeich

Heute wird in Kiel erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger ist laut Polizei bei Bauarbeiten in der Langenbeckstraße im Stadtteil Schreventeich entdeckt worden. Anwohner sind aufgefordert, den Sicherheitsbereich rund um den Fundort bis 16 Uhr zu verlassen. Eine Notunterkunft wird ab 15 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Schule eingerichtet. Während der Entschärfung werden einige Straßen und die B76-Ausfahrt Kronshagen Süd in Richtung Eckernförde sowie die Veloroute 10 zwischen Hasseldieksdammer Weg und Kronshagener Weg aus Sicherheitsgründen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Kiel-Friedrichsort: Hilfstransport startet in die Ukraine

Heute startet ein weiterer Transport mit humanitären Hilfsgütern von Kiel-Friedrichsort in Richtung Ukraine. Im Gepäck haben die Helfer unter anderem Hunderte Matratzen vom Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4". Seit Ende Februar organisieren die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, die Kieler Sportvereine und der Deutsche Gewerkschaftsbund regelmäßig Transporte - häufig in die Ostukraine. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympic Athleten kehren nach SH zurück

Die Sportlerinnen uns Sportler aus Schleswig Holstein sind von denSpecial Olympic Worldgames in Berlin zurück. Insgesamt konnten sie 19 Medaillen holen. Schwimmerin Lea Helbing aus Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gewann einmal Gold und zweimal Bronze. Lisa Thun, Reiterin der Stiftung Drachensee in Kiel holte Bronze und Leichtathlet Matthias Hoffmann brachte gleich zwei Mal Bronze mit. Für ihn und das Kajak-Team Christian Müller und Sönke Ascher gibt es heute in ihrer Heimatstadt Neumünster einen besonderen Empfang im Lebenshilfewerk. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

