Stand: 23.06.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Peta erstattet Anzeige gegen Tierpark Neumünster

Die Tierschutzorganisation Peta hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen den Tierpark Neumünster erstattet. Peta wirft dem Zoo vor, einige Tiere nicht artgerecht zu halten. Aufnahmen zeigten laut Peta, dass zum Beispiel die Eisbärin Larissa, ein Stachelschwein und ein Waschbär verhaltensauffällig seien. Außerdem kritisiert Peta, dass Kraniche flugunfähig gemacht worden seien. Das vertoße gegen das Tierschutzgesetz. Tierpark-Chefin Verena Kaspari bestreitet die Vorwürfe und sagte gegenüber den Kieler Nachrichten, der Eisbärin gehe es hervorragend. Für die Flügelstutzung der Karaniche gebe es eine Ausnahmegenehmigung. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Air Defender: Luftwaffenübung in SH geht zu Ende

Unter anderem am Fliegerhorst Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde geht heute die Luftwaffen-Übung Air Defender zu Ende. Am Donnerstagabend kehrten die letzten Kampfjets von ihren Übungsflügen zurück. Laut Luftwaffe sind ab jetzt keine weiteren Manöver geplant und es soll auch keine Flugverbote mehr geben. Für den Rückzug werden nach Angaben der Bundeswehr in den kommenden Tagen wieder vermehrt große Transportmaschinen landen - vor allem aus den USA. Am Fliegerhorst Hohn waren für die Dauer der Übung 32 Flugzeuge stationiert. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Kiel: Gaststätten-Gewerkschaft fordert Mindestlohn bei Kurzarbeit

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gasttätten (NGG) hat für Beschäftigte in Kiel ein Mindest-Kurzarbeitergeld gefordert. Damit sollen Arbeitnehmer finanziell besser abgesichert werden, wenn ihr Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen in Kurzarbeit gehen muss. Wer nicht mehr voll arbeiten könne und in Kurzarbeit rutsche, müsse wenigstens ein Einkommen auf Mindestlohn-Niveau bekommen, so die NGG Schleswig-Holstein Nord. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Keine Unwetter in meisten Teilen Schleswig-Holsteins

Über weite Teile Deutschlands sind am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag Unwetter gezogen. Rund um Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Plön und Neumünster blieb das Unwetter dagegen aus. Laut Rettungsleistellen war die Nacht ruhig. Auch im Laufe des Tages geht die Feuerwehr nach aktuellem Stand nicht von Unwettern und Schäden in der Region aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 08:30 Uhr