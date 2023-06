Stand: 22.06.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Brand in Hanerau-Hademarschen

Im Alten Pastorat in Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Flammen hatten sich nach Angaben der Helfenden im Inneren des Hauses entzündet. Ingo Hüttmann vom Kreisfeuerwehrverband sagte: " Durch einen gezielten Eingriff konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden." Die Feuerwehr konnte demanch auch verhindern, dass sich der Brand auf das ganze Gebäude ausbreitet. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Situation in Kinos noch immer angespannt

In Rendsburg ist am Mittwoch der Kinopreis Schleswig-Holstein verliehen worden. 33 Kinos durften sich in fünf Kategorien über Preisgelder von jeweils bis zu 7.500 Euro freuen. Das können die Kinos gerade jetzt gut gebrauchen. Denn die Einbußen durch die Corona-Pandemie sind zwar vorbei, die Situation ist zum Teil aber immer noch angespannt. Der Betreiber des Studio Filmtheaters in Kiel, Dennis Jahnke, sprach von einem Auf und Ab. Anfang des Jahres hatten die Besucherzahlen fast schon Vor-Corona-Niveau erreicht. Dass gerade der erste Sommer nach der Pandemie schon so früh mit bestem Wetter daher kommt, mache die Lage wieder kritisch - im Sommer brechen die Besucherzahlen grundsätzlich etwas ein. Dass sie aktuell so niedrig sind, liegt laut Jahnke aber auch an den jüngsten Preiserhöhungen infolge der Inflation. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:00 Uhr

Kiellinie wird Einbahnstraße

Nach dem Gedränge an der Kiellinie am vergangenen Wochenende steuern die Organisatoren der Kieler Woche jetzt nach. Die Stadt hat nach eigenen Angaben mit der Polizei entschieden, in den Abendstunden eine Einbahnstraßen-Regelung an der Kiellinie einzuführen. Die Promenade ist dann stadtauswärts vom Ostseekai kommend gesperrt. Besucher können über den Düsternbrooker Weg ausweichen und die Kiellinie über die Reventlouwiese oder Reventlouallee erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

