Stand: 19.06.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Erste Zwischenbilanz zur Kieler Woche

Etwa 1,2 Millionen Besucher haben die Organisatoren der Kieler Woche am ersten Wochenende gezählt. Das sind so viele wie noch nie, so die Stadt. Laut Polizei verliefen die ersten Tage friedlich, die Beamten mussten jedoch am Samstagabend den Zulauf auf die Kiellinie regeln, weil sich zu viele Menschen auf dem Gelände befanden. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Rieseby

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Großfeuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Laut der Feuerwehrleitstelle sind bei dem Brand 15 Kälber verendet. Der Brand brach gegen kurz nach zwei Uhr in einer Maschinenhalle aus und griff auf einen angrenzenden Stall über. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Spendenzusage für türkische Partnerstadt Hatay

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat der vom Erdbeben im Februar stark getroffenen türkischen Partnerstadt Hatay eine Spende von einer Million Euro zugesagt. Das Geld teilen sich Kiel und die zweite Partnerstadt Aalen in Baden-Württemberg. Mit der geplanten Spende soll ein Rehazentrum errichtet werden. Bei dem Erdbeben sind in der Türkei über 60.000 Menschen ums Leben gekommen, allein ein Drittel davon in der Stadt Hatay. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Schleifähre Missunde bis Mitte Juli außer Betrieb

Die Schleifähre Missunde zwischen Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) stellt ihren Betrieb ab heute bis voraussichtlich Mitte Juli ein. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz mit. Grund ist die Installation einer neuen elektrischen Fähre. Autofahrer müssen teilweise lange Umwege fahren und über Schleswig oder die Schleibrücke in Kappeln ausweichen, weil derzeit auch die marode Lindaunisbrücke für Autofahrer, Bahnreisende und Fußgänger gesperrt ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 07:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2023 | 08:30 Uhr