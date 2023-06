Stand: 15.06.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Woche: Olympiabrücke vorübergehend geöffnet

Die Olympiabrücke über den Nord-Ostsee-Kanal im Kieler Stadtteil Wik ist freigegeben worden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) hat die Arbeiten an der Brücke wie angekündigt vorübergehend unterbrochen, damit der Verkehr zur Kieler Woche - wenn auch mit Einschränkungen - über beide Holtenauer Brücken fließen kann. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Trockenheit: Versorger raten zum Wassersparen

Angesichts des trockenen Sommerwetters bitten die Versorger um einen sparsamen Wasserverbrauch. Laut Stadtwerken Kiel droht zwar keine Trinkwasserknappheit, die Aufbereitungsanlagen und Pumpen der Wasserwerke könnten jedoch an ihre Grenzen geraten, wenn ihnen gleichzeitig zu viel abverlangt wird. Anfang der Woche wurde der Höchstwert von 62.000 Kubikmeter verbraucht. Das sind zwei Kubikmeter mehr als der Spitzenwert des vergangenen Jahres. Das Amt Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) plant derzeit, den Wasserverbrauch für bestimmte Zwecke zu beschränken - zum Beispiel für das Befüllen von Pools. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Bundespräsident verleiht Verdienstkreuz am Bande

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Donnerstag seine "Ortszeit" in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zuvor zeichnet er noch 12 Frauen und Männer aus Schleswig-Holstein mit den Verdienstkreuz am Bande aus. Ausgezeichnet wird unter anderem Ingrid Lietzow ausKiel, die sich im Frauenbündnis Kiel für die Förderung und Gleichstellung von Frauen einsetzt. Dirk Reimers aus Preetz (Kreis Plön) erhält den Bundesverdienstorden für sein Engagement im kulturellen Bereich. Für Steinmeier steht dazu der Besuch eines Windparkbetreibers auf dem Programm. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

