Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bombenentschärfung in Schwentinental

Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen heute Vormittag in Schwentinental (Kreis Plön) einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Dafür müssen bis 10 Uhr rund 2.000 Anwohner vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Es gibt eine Ersatzunterkunft in der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule. Der Blindgänger wurde in der vergangenen Woche auf einem Privatgrundstück in der Nähe des Südrings im Ortsteil Klausdorf entdeckt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

Holstenköste in Neumünster: Polizei zieht Bilanz

In Neumünster ist am Sonntagabend die Holstenköste zu Ende gegangen. Laut Stadt waren rund 220.000 Besucher zum zweitgrößten Stadtfest Schleswig-Holsteins gekommen. Dabei verlief laut Polizei an den Festtagen alles ruhig. Der Rettungsdienst-und Sanitätsdienst wurde vor allem aufgrund leichter Verletzungen zu 140 Einsätzen gerufen - so viele wie auch im Schnitt der vergangenen Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

ÖPNV erhöht Taktung wegen Kieler Woche

Zum Start der Kieler Woche in wenigen Tagen erweitern die Verkehrsunternehmen in der Region ihr Angebot. Grund dafür ist unter anderem die angespannte Verkehrslage in Kiel mit zahlreichen Baustellen. Die Verkehrsunternehmen erwarten nach eigenen Angaben ein Millionenpublikum und setzen deshalb an den besucherstarken Wochenenden Sonderzüge ein. Auch die Busunternehmen rüsten zur Kieler Woche auf: Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön zum Beispiel erweitern ihren Fahrplan und bieten mehr Busse von und nach Kiel an. Zusätzliche Fahrten plant auch die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG im Stadtgebiet. Dort gilt in diesem Jahr wieder ein Kieler-Woche-Ticket. Für 10 Euro kann man damit während der gesamten Kieler Woche beliebig oft im Stadtgebiet und auch bis zum Olympiahafen nach Schilksee fahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:30 Uhr

THW Kiel zum 23. Mal deutscher Handball-Meister

Zum Saisonabschluss setzte sich THW Kiel bei Frisch Auf Göppingen mit 34:27 durch. Am Abend kehrte die Mannschaft nach Kiel zurück, wo tausende Fans in der Kieler Arena warteten. Auch die SG Flensburg-Handewitt hatte eine erfolgreiche letzte Partie in der Handball-Bundesliga: Durch ein 34:31 gegen die Rhein Neckar Löwen hat die Mannschaft Platz 4 abgesichert. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 07:00 Uhr

