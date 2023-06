Stand: 08.06.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Milliardengeschäft für TKMS

Die TKMS-Werft in Kiel und ein Werftunternehmen aus Indien wollen zusammen sechs U-Boote bauen. Das haben beide Unternehmen mitgeteilt. In Kiel soll der Einkauf der Teile und der Maschinenbau abgewickelt werden - der Bau findet in Indien statt. "Und das können wir auch ganz gut verkraften, weil unsere Werft in Kiel ist sehr voll", erklärt Geschäftsführer Oliver Burkhard. Die indische Regierung hat die Unterseebote zwar noch nicht bestellt - das Vorhaben könne für TKMS aber ein Milliardengeschäft werden, so Burkhard weiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

"Tag der Meeresschutzstadt" in Kiel

Als einzige deutsche Stadt will Kiel zur Meeresschutzstadt werden. Heute wird in Kiel der "Tag der Meeresschutzstadt" gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es an der Kiellinie unter anderem Livemusik, Vorträge und Open-Ships. Beim Ziel "Meeresschutzstadt" geht es vor allem darum, die Zivilgesellschaft auf das Thema aufmerksam zu machen und für den Meeresschutz zu begeistern. Außerdem sollen Vereine, Verbände, NGOs, aber auch die Wirtschaft miteinander vernetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Bordersdorf: Vermisste Frau tot aufgefunden

Die seit dem 31. Mai aus Brodersdorf (Kreis Plön) vermisste 75-Jährige ist tot. Laut Polizei hatten Spaziergänger gestern Abend den Leichnam der Frau in einem Waldstück bei Rethwisch in der Nähe von Preetz gefunden. Hinweise für ein Fremdverschulden gibt es nicht, teilte die Polizei weiter mit. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

