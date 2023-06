Stand: 05.06.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Feuer auf Gut Schierensee - Eine Person verletzt

Auf dem Gut Schierensee im Kreis Rendsburg Eckernförde ist am Sonntagabend in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr sind dort Stallungen in Brand geraten - rund 220 Kräfte waren dort bis spät in die Nacht im Einsatz. Laut Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde konnten fünf Pferde gerettet werden - eine Person wurde durch den Brand verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die rund 360 Quadratmeter große Scheune brannte am Ende komplett nieder. Die Schadenshöhe und die genaue Ursache sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Kieler Ratsversammlung: Schwarz-grüne Zusammenarbeit soll bestehen bleiben

In Kiel wollen Grüne und SPD ihre Zusammenarbeit in der Ratsversammlung fortsetzen. Nach Angaben der Kreis-SPD sind die Sondierungsgespräche abgeschlossen, jetzt sollen Kooperationsverhandlungen geführt werden. Die Gremien der beiden Parteien müssen dem noch zustimmen. Bei der Kommunalwahl vor rund drei Wochen hatten die Grünen die SPD als stärkste Kraft in der Landeshaupstadt abgelöst. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Kiel: Geldwäsche-Prozess beginnt

Vor dem Kieler Amtsgericht startet heute ein Prozess wegen Geldwäsche. Der Angeklagte soll Geld von dritten Personen an eine Frau weitergeleitet haben, die er im Internet kennengelernt hat. Diese soll den Angeklagten erst um Geld und später darum gebeten haben, mehrere Transaktionen über sein Konto laufen zu lassen. Auf diese Weise wurden insgesamt 23 unterschiedliche Personen um Geld betrogen. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

