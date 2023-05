Stand: 31.05.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B202 bei Westerrönfeld gesperrt

Wegen einer kaputten Brücke ist die B202 bei Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus Richtung A7 kommend in Höhe der Auffahrt zum Rendsburger Kanaltunnel am Mittwoch bis 15 Uhr gesperrt. Die Bauarbeiten sollen bis Freitag dauern. Zwischen 15 Uhr und 9 Uhr morgens ist die Straße aber jeweils frei, sagt der Landesbetrieb Straßenbau. Die Umleitung führt ab Osterrönfeld über den Grünen Kamp, Am Alten Schützenhof zur Itzehoer Chaussee und dann wieder auf die B202. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Neuer Bürgermeister von Preetz vereidigt

Der neu gewählte Bürgermeister von Preetz (Kreis Plön), Tim Brockmannn, ist am Dienstagabend vereidigt worden. Der CDU-Politiker übernimmt das Amt Anfang Juni von Björn Demmin (parteilos), der jetzt Landrat des Kreises Plön ist. Brockmann sagte NDR Schleswig-Holstein, er wolle vor allem die Themen Krippenplätze und Klima angehen. Der Haushalt in diesem Jahr sei noch ausgeglichen, doch für das kommende sehe es schon weniger gut für Preetz aus, so der CDU-Politiker. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

SPD und Grüne gegen A21-Südspange

Nach dem Willen von SPD und Grünen in der Kieler Ratsversammlung soll die geplante A21 nicht bis zum Barkauer Kreuz verlängert werden. Beide Fraktionen haben einem entsprechendem Unterpunkt eines SSW-Antrags zugestimmt, der die sogenannte Südspange ablehnt. Der Bund solle deshalb die Planungen einstellen, heißt es im Antragstext. Stattdessen soll der Süden Kiels weiter nur durch eine Bundesstraße angebunden werden. Gegen den Antrag stimmten CDU, AfD und FDP. Über den Ausbau der Autobahn bis nach Kiel ist der Bund zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Kiel: Gastronom wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Am Landgericht Kiel startet am Mittwoch ein Prozess gegen die Besitzer eines Buffet-Restaurants in Kiel, weil sie Steuern hinterzogen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2014 bis 2018 mit einem manipulierten Kassensystem rund 1,6 Millionen Euro an Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer hinterzogen zu haben. Ein Urteil in dem Fall könnte im Juli fallen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2023 | 08:30 Uhr