Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nach Drohanruf: Zugang zum Flensburger Rathaus beschränkt

Wie die Stadt Flensburg mitteilt, ist als Reaktion auf einen Drohanruf der Zugang zum Rathaus eingeschränkt worden. Ein Unbekannter hatte laut Polizei am Mittwoch Drohungen ausgesprochen, die sich unter anderem gegen den Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) richteten. Besucherinnen und Besucher könnten demnach das Rathaus vorerst nur über den Haupteingang betreten, so die Stadtverwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Wichtige Straße in Flensburg wegen Bauarbeiten gesperrt

In Flensburg ist ab heute die Straße Zur Exe in Richtung Innenstadt halbseitig gesperrt. Das teilt das Technische Betriebszentrum mit. Die viel befahrene Straße soll bis Ende September gesperrt bleiben. Grund dafür ist der Ausbau des Geh- und Radweges. Die Umleitung führt über die Marienalle und Stuhrsalle oder über die Abfahrt Rude der B200. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Dutzende traditionelle Biikebrennen ziehen Schaulustige an

In rund 60 Küsten- und Inselorten an der Nordsee haben Tausende Menschen die Biikebrennen besucht. Allein in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) kamen rund 1.000 Besucherinnen und Besucher, um den etwa sieben Meter hohen Holzhaufen brennen zu sehen. Mit einer Feuerrede auf hochdeutsch und einer auf friesisch wurde das aufgeschichtete Holz entzündet. Danach ging es für viele traditionell noch zum Grünkohlessen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

