Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fahrpreise für Busse in Flensburg steigen

Im Stadtverkehr in Flensburg erhöhen sich die Fahrpreise für den öffentlichen Personennahverkehr zum 1. April bei den meisten Fahrkarten um 5,2 Prozent. Hintergrund ist die landesweite Anhebung des Schleswig-Holstein Tarifs (SH-Tarif). Das haben Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger beschlossen, teilte Aktiv Bus Flensburg mit. Die Schülermonatskarte ist von diesen Erhöhungen nicht betroffen. Sie wird im Rahmen eines Entlastungspakets von den Stadtwerken Flensburg für die Tarifzone Flensburg subventioniert. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Biikefeuer brennen am Abend, zwei fallen aus

Am Mittwochabend lodern vielerorts in Nordfriesland wieder traditionelle Biikefeuer- auch in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland). Für die Kinder wird es dort am Vormittag eine Biike-Aufführung geben, anschließend wird das Feuer entzündet. Wegen des aufgeweichten Bodens und weil das Holz nass ist, fallen allerdings zwei geplante Biikefeuer im Kreis Nordfriesland aus. Das betrifft laut Tourismusverein das Feuer in Westerhever-Poppenbüll und in Drelsdorf. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am vergangenen Donnerstagmorgen um 5.40 Uhr in der Heinrichstraße in Flensburg sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer habe den Geh- und Radweg in Richtung Hafermarkt befahren und sei an der Einmüdung Sandberg von einem dunklen Kleinwagen übersehen worden, so die Polizei. Der E-Scooter Fahrer konnte den Angaben zufolge noch rechtzeitig abspringen, bevor der Roller vom Pkw erfasst wurde. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Jörl: Zwei Jungbullen in Gülleschacht gerutscht

In einem Kuhstall bei Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Dienstagabend zwei Jungbullen in einen Gülleschacht gerutscht und nicht eigenständig wieder herausgekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Jörl rückte aus und konnte die beiden Bullen aus dem Schacht bergen. Beide Tiere seien unversehrt und wohlauf, teilte die Feuerwehr mit. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt deutlich in der European League

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am zweiten Spieltag in der Hauptrunde der European League den zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Nicolej Krickau holte dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen das serbische Team Vojvodina Novi Sad einen letztlich ungefährdetes 36:26 (14:13). | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:00 Uhr

