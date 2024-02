Stand: 20.02.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wikingeck in Schleswig: Bund prüft Rechtsmittel gegen Urteil einzulegen

Der Bund prüft, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zum Wikingeck in Schleswig Rechtsmittel einzulegen. Das sagte ein Sprecher des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr NDR Schleswig-Holstein. Das Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hatte am Freitag in einer ersten Entscheidung festgelegt, dass der Bund - entsprechend seinem Anteil am Grundstück - fast zwei Drittel der Kosten zu tragen habe: 15,55 Millionen Euro. Zunächst sei eine Vorauszahlung von 8,88 Millionen Euro zu leisten. Der Bund hatte immer wieder bestritten, Miteigentümer der betroffenen Flächen an der Schlei zu sein und eine anteilige Übernahme der Sanierungskosten abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Vorbereitungen für Bikefeuer laufen

Am Mittwoch werden auf Amrum, Föhr (Kreis Nordfriesland) und Sylt und auf dem Festland traditionell wieder die Biikefeuer brennen. Die Vorbereitungen seien so gut wie abgeschlossen, sagt Anna Preißler vom Föhr Tourismus. 13 Feuer werden demnach auf der ganzen Insel brennen, in Wyk ist das größte Feuer geplant. Wer am Biikebrennen teilnehmen will, habe gute Chancen eine Unterkunft zu bekommen. Noch gebe es genügend Kapazitäten, so Preißler. Die Biikebrennen gelten seit 2014 als immateriellen Kulturerbes in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Mitarbeiter des Kreises Nordfriesland spenden für soziale Zwecke

Weil Mitarbeiter des Kreises Nordfriesland in den vergangenen zwei Jahren monatlich Centbeträge ihrer Gehälter gespendet haben, sind mehr als 3.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll nun für soziale Zwecke gespendet werden. Darunter ist zum Beispiel die Tafel Husum und das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll, den Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis und den Tierschutz Niebüll und Umgebung. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Fotos zum Wattenmeer auf Föhr ausgestellt

Das Weltnaturerbe Wattenmeer aus 200 Metern Höhe - Aufnahmen dieser Art können ab sofort im Museum Kunst der Westküste auf Föhr (Kreis Nordfriesland) besichtigt werden. Fotograf Peter Hamel aus Hamburg portraitierte die von Wind, Wasser und Wellen geformte Landschaft. Die Aufnahmen enstanden laut Hamel aus einem Flugzeug heraus. In seinem nächsten Projekt will Hamel das dänische und das niederländische Wattenmeer fotografieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2024 | 08:30 Uhr