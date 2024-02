Stand: 19.02.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Weiterhin Sperrungen im Naturschutzgebiet Geltinger Birk

Die Arbeiten an der Bruchstelle im ehemaligen Deich bei Falshöft in der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ruhen momentan. Nils Kobarg vom Förderverein Integrierte Station Geltinger Birk sagte, die Baustelle habe das Hochwasser in der vergangenen Woche gut überstanden. Bigbags, Steine und Füll-Kies hielten die Bruchstelle zusammen, so Kobarg. Bei trockenem Wetter wird dann die Lehmschicht aufgetragen, um den Deich zu reparieren. Manche Wege im Naturschutzgebiet bleiben weiterhin für Fußgänger gesperrt - das Betreten wird mit bis zu 1.000 Euro Strafe geahndet. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Hunderte Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Niebüll

Ein breites Bündnis hatte am Sonntag in Niebüll (Kreis Nordfriesland) zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Unter dem Motto "Nordfriesland ist bunt" gingen laut Veranstalter 1.200 Menschen auf die Straße, um friedlich für mehr Vielfalt, Toleranz und gegen Rassismus zu demonstrieren. Die Polizei sprach von 800 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

2. Frauen Handball-Bundesliga: TSV Nord Harrislee siegt gegen HCD Gröbenzell

Am Sonnabend hat sich der TSV Nord Harrislee in der 2. Frauen Handball-Bundesliga in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den HCD Gröbenzell mit 31:29 durchsetzen können. Im Absteigskampf erzielte der Tabellenvorletzte damit zwei wichtige Punkte - damit fehlen nur noch drei Punkte zum Klassenerhalt. Es ist der fünfte Saisonsieg für die Nordfrauen. Elf Spiele bleiben noch, um diesen Rückstand aufzuholen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Handball-Bundesliga: Sieg für die SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga mit 35:26 klar gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Durch den Auswärtssieg sind die Flensburger nun Dritter in der Tabelle - hinter den Berliner Füchsen und dem SC Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2024 | 08:30 Uhr