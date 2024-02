Stand: 15.02.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Niebüll: Demo gegen Rechtsextremismus am Sonntag geplant

Ein breites Bündnis hat für Sonntag um 14 Uhr in Niebüll (Kreis Nordfriesland) zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Unter dem Motto "Nordfriesland ist bunt" stehen laut Organisationsteam 30 Institutionen hinter der Demonstration - unter anderem die Stadt Niebüll, der Kreisjugendring, der Kulturverband Friisk Forening, die Kirchen oder die queere Westküste. Die Initiatoren bitten darum, auf National- und Parteifahnen zu verzichten. Die Initiative will parteiunabhängig auftreten. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Ver.di weitet Busstreik aus - Schleswig-Flensburg nicht betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat denStreik der Busfahrer auch im Landesteil Schleswig ausgeweitet. Seit Donnerstagmorgen bleiben zusätzlich viele Busse privater Unternehmen im Depot. Betroffen sind zum Beispiel die Verbindungen der Autokraft in Nordfriesland und Flensburg. Auch die Fahrer von Transdev in Husum und Bredstedt beteiligen sich an dem Ausstand. Die Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen. Bereits seit Mittwoch fahren die Aktiv-Busse in Flensburg nur nach einem Notfahrplan. Regulär sollen die Busse erst ab Sonnabend wieder fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Jugendbeirat für Bredstedt

Die Stadt Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bekommt einen Jugendbeirat. Die Wahl soll vom 18. bis 22. März stattfinden. Aktuell gibt es bereits fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Der zwölfjährige Ben Hoppe, einer der Bewerber, macht darauf aufmerksam, dass noch weitere Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren für den Jugendbeirat gesucht werden. Wahlvorschläge seien noch bis zum 25. Februar möglich. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

