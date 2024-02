Stand: 14.02.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Streik bei kommunalen Busunternehmen in Flensburg

Die Mitarbeiter des kommunalen Unternehmens in Flensburg legen im aktuellen Tarifstreit ihre Arbeit nieder. "Einige Subunternehmer von uns werden fahren können", kündigt Paul Hemkentokrax, Geschäftsführer von Aktiv Bus, an. Der Fahrplan sei unter aktivbus-flensburg.de einsehbar. Mitarbeiter von privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein treten ab Donnerstag in den Ausstand. Der Streik geht bis Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Erste Störche in Eggebek gesichtet

Im Norden sind mehrere Störche aus ihren Winterquartieren nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt, teilweise bis zu 14 Tage früher als im vergangenen Jahr. Der erste Weißstorch wurde Ende Januar in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) gesichtet. Jörg Heyna, ehrenamtlicher Weißstorchgebietsbetreuer beim NABU Schleswig-Holstein, bittet alle Storchennestbesitzer in der Region bereits jetzt die Nester für die Ankunft der Störche herzurichten. Die meisten Störche werden erst im April aus ihrem Winterquartier in Schleswig-Holstein erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

