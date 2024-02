Stand: 13.02.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bahn beginnt Stellwerk-Bauarbeiten in Niebüll

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat die Deutsche Bahn mit den Bauarbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk begonnen. Ab 2026 sollen mit der Technik sämtliche Weichen und Signale an der nördlichen Westküste elektronisch gestellt werden. Damit will die Bahn unter anderem Zugverspätungen reduzieren. Neben den Arbeiten in Niebüll gibt es vier weiterere Bauabschnitte, unter anderem zwischen Langenhorn und Lindholm (beide Kreis Nordfriesland). Während der Bauarbeiten kann es vor allem nachts zu Zugausfällen kommen - einige Bahnübergänge sollen tageweise gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Landgericht Flensburg: Mehr Straf- und weniger Zivilverfahren

Das Landgericht in Flensburg hat im Jahr 2023 deutlich mehr Strafverfahren geführt als zuvor. 2022 waren es 60 Verfahren und im vergangenen Jahr 94. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Gerichts hervor. Als Konsequenz wird nun eine weitere Große Strafkammer eingerichtet. Bei Zivilverfahren hat die Anzahl der Fälle in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Ein Grund könnte laut dem Präsidenten des Landgerichts, Ralf Bauer, sein, dass deutlich mehr Zivilsachen außergerichtlich geklärt werden. An den Amtsgerichten Flensburg, Niebüll, Husum (beide Kreis Nordfriesland) und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sei die Anzahl der Zivilverfahren sogar um 20 Prozent gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 08:30 Uhr

Raubüberfälle in Husum: Kriminalpolizei ermittelt

Am Wochenende ist es in Husum (Kreis Nordfriesland) zu zwei Raubüberfällen gekommen. Nach Polizeiangaben bedrohte zunächst am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein schlanker, etwa 20-jähriger Mann die Verkäuferin einer Bäckereifiliale in der Osterhusumer Straße mit Pfefferspray und verlangte Geld. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Am Sonnabend gegen 19.30 Uhr wurde einer 50-jährigen Frau in der Straße "Hinter der Neustadt" die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der etwa 30 Jahre alte Täter kehrte laut Polizei nach kurzer Flucht um und gab die Tasche zurück. Dabei erklärte er, dass es sich um einen Videodreh handelte und flüchtete. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 16:30 Uhr

